金門女子遠嫁本島車禍客死屏東 夫對死因有疑義今會勘

林女疑似擦撞犬隻後，撞上水泥護欄而慘死。（警方提供）

2024/07/10 21:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州跳傘場是台灣知名軍事景點，但橫亙穿越其中的屏189線於跳傘場範圍是全無路燈，日前發生一起機車騎士疑似撞擊遊蕩犬摔傷後死亡案件，死者林姓女子的丈夫對為何只是單純擦撞犬隻就傷重致死有疑義，今天到潮州分局了解事發前後情形，也特別查看林女機車，確認並非遭其它車輛撞擊所致。

這起車禍發生於7月3日晚上20時48分許，當時55歲的林女駕駛重機車沿光春路由南往北行駛時，與1隻突然竄出的遊蕩犬隻發生撞擊，林女摔倒受傷當場撞到路旁水泥護欄，經緊急送醫後不治，由於該路段的車禍頻傳，且曾數度發生嚴重死亡事故，道安事件引來地方熱議，屏東縣政府警察局及立委徐富癸接連安排會勘，盼在兼顧國軍演訓需求下尋覓改善方法。

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林女的丈夫於佳冬豐隆村經營機車維修生意，由於最初知悉死亡原因是與犬隻擦撞倒地後死亡，覺得應不至於急救後仍不治，覺得或許是當地因為昏暗，可能有與其它車輛發生擦撞所致，今天他也向地方人士及縣議員陳宗廷尋求協助，並從枋寮分局轄區前往潮州分局了解事發前後的道路狀況及機車受損情形。

據悉，由於當地沒有警方的路口監視器，因此和潮州鎮公所填具申請文後，由潮州鎮公所向其承租的監視器廠商取出當下的道路影像，發現林女行經時，其前後方皆無車輛，而是看得出該犬隻竄出，接著林女連人帶車摔倒在地，後續警方到場，也發現該犬已明顯死亡，為求謹慎，警方還將死亡犬隻送往掃描晶片，但並未掃得，應屬遊蕩犬。

陪同前來的地方人士說，林女是金門人，遠嫁家住屏東的丈夫，她原於新埤1間餐館工作，並與姐妹淘於潮州租屋，當時是為返回租屋處而往潮州騎行，未料卻在昏暗的屏189線碰上亡命劫，林女丈夫則表示，由於林女送醫時右耳後方有一個大傷口，腿部更是呈多節骨折，因此難免會懷疑撞到1隻狗的摔傷竟會如此嚴重，但看過監視影像及車輛受損情形後，已大致了解是因撞到水溝水泥護欄的尖角處所致，育有1兒1女的他指出，雖然如此，想到太太竟因此過世，仍是相當不甘。

據警方統計，該路段短短約2.4公里，在去年共發生6件A2車禍，今年至今2件，林女案為去年至今首件死亡車禍，上次死亡車禍已要追溯到2022年，當時1名機車騎士擦撞於路外行走的傘兵後慘摔於快車道上，隨後慘遭後車輾斃，後車事後遭過失致死移送，目前地方居民對改善方法分為兩派，一派認為照明不足理應優先改善照明，但也有人強調，以往具有架設固定式測速照相時未曾聽聞如此嚴重的交通事故，認為車速才是關鍵。

林女丈夫到場查看機車受損情形。（民眾提供）

林女機車受損情形，擋泥板燈具及車殼皆未破損，而是倒地的擦痕。（記者陳彥廷攝）

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