台中26歲警重機訓練自摔昏迷 今放棄急救家屬忍痛器捐

台中市第五分局劉姓警員，經過4天搶救醫生今早二度判定腦死，家屬忍痛器捐。（擷自劉員臉書）

2024/07/10 18:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局水湳所27歲劉姓警員，6日利用休假到彰化的賽車場訓練重機騎乘技巧，不慎自摔一度失去呼吸心跳，經緊急引流治療仍陷入昏迷，經過4天搶救，醫生今早2度判定腦死，最終家屬忍痛同意，決定進行器捐手術，完成劉員生前樂於助人的心願。

彰化縣消防局6日傍晚獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳，經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救後送醫，所幸到院前恢復心跳，經查，劉男是任職台中市第五分局水湳派出所警員。

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據了解，該賽車場本月6、7兩日舉行「台灣滑胎嘉年華」活動，6日是練習賽，選手們輪番上陣試車，事發時劉男正練習過彎，疑似不慎打滑摔車，雖緊急送往衛服部彰化醫院急救，一度恢復生命跡象，但情況仍不樂觀，隨後轉送台中中國醫藥大學附設醫院，經診斷，劉員因腦部出血昏迷，先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓治療。

然而，劉員因腦部出血持續昏迷，經過4天的搶救，今早醫生2度判定腦死，最終家屬忍痛同意，決定進行器捐手術，完成劉員生前樂於助人的心願，劉員預計捐出肝心脾肺腎等器官，希望更多人受惠，遺愛人間。

第五分局表示，劉員年僅26歲，警專34期畢業，未婚，3年前調入水湳所服務，至今約7年服務經歷，平時個性爽朗，與同事間相處融洽，工作表現認真，近期更於5月30日查獲毀損通緝犯、6月27日查獲竊盜現行犯，盡心積極維護轄區治安。

同事們得知劉員決定捐贈器官，雖有萬般不捨，但仍替他感到自豪，劉員生命雖然結束但愛還在，即使無法再繼續維護轄區治安，他仍以另一種形式延續生命守護民眾，彰顯了生命的價值和無私的大愛，分局強調，後續將全力協助家屬辦理撫卹及喪葬相關事宜。

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