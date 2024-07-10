為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中26歲警重機訓練自摔昏迷 今放棄急救家屬忍痛器捐

台中市第五分局劉姓警員，經過4天搶救醫生今早二度判定腦死，家屬忍痛器捐。（擷自劉員臉書）

台中市第五分局劉姓警員，經過4天搶救醫生今早二度判定腦死，家屬忍痛器捐。（擷自劉員臉書）

2024/07/10 18:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局水湳所27歲劉姓警員，6日利用休假到彰化的賽車場訓練重機騎乘技巧，不慎自摔一度失去呼吸心跳，經緊急引流治療仍陷入昏迷，經過4天搶救，醫生今早2度判定腦死，最終家屬忍痛同意，決定進行器捐手術，完成劉員生前樂於助人的心願。

彰化縣消防局6日傍晚獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳，經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救後送醫，所幸到院前恢復心跳，經查，劉男是任職台中市第五分局水湳派出所警員。

據了解，該賽車場本月6、7兩日舉行「台灣滑胎嘉年華」活動，6日是練習賽，選手們輪番上陣試車，事發時劉男正練習過彎，疑似不慎打滑摔車，雖緊急送往衛服部彰化醫院急救，一度恢復生命跡象，但情況仍不樂觀，隨後轉送台中中國醫藥大學附設醫院，經診斷，劉員因腦部出血昏迷，先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓治療。

然而，劉員因腦部出血持續昏迷，經過4天的搶救，今早醫生2度判定腦死，最終家屬忍痛同意，決定進行器捐手術，完成劉員生前樂於助人的心願，劉員預計捐出肝心脾肺腎等器官，希望更多人受惠，遺愛人間。

第五分局表示，劉員年僅26歲，警專34期畢業，未婚，3年前調入水湳所服務，至今約7年服務經歷，平時個性爽朗，與同事間相處融洽，工作表現認真，近期更於5月30日查獲毀損通緝犯、6月27日查獲竊盜現行犯，盡心積極維護轄區治安。

同事們得知劉員決定捐贈器官，雖有萬般不捨，但仍替他感到自豪，劉員生命雖然結束但愛還在，即使無法再繼續維護轄區治安，他仍以另一種形式延續生命守護民眾，彰顯了生命的價值和無私的大愛，分局強調，後續將全力協助家屬辦理撫卹及喪葬相關事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
29歲女命危聽到器捐就升壓 家屬完成遺願至少救4人
2024/03/30 17:17

29歲女命危聽到器捐就升壓 家屬完成遺願至少救4人
兒讚器捐爸「 是很多人的生命英雄」
2024/06/16 05:30

兒讚器捐爸「 是很多人的生命英雄」

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
台中27歲警賽車場騎重機訓練 自摔「腦部出血」昏迷
2024/07/07 12:40

台中27歲警賽車場騎重機訓練 自摔「腦部出血」昏迷
台中26歲警騎重機K1賽車場自摔一度無心跳 腦出血昏迷搶救中
2024/07/07 14:53

台中26歲警騎重機K1賽車場自摔一度無心跳 腦出血昏迷搶救中

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播