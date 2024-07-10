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陌生女子尾隨補習班下課孩子進公寓 家長憂心想隨機擄人

女家長PO文敘述陌生女子尾隨她兒子進公寓的經過。（擷取自網路臉書社團「桃園大小事」）

女家長PO文敘述陌生女子尾隨她兒子進公寓的經過。（擷取自網路臉書社團「桃園大小事」）

2024/07/10 11:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名女家長在網路臉書社團「桃園大小事」PO文表示，9日傍晚她兒子補習返回龜山區大湖國小附近住家時，1名陌生女子一路尾隨他，直到她衝出來質問，自稱是房仲的女子才逃離。女家長憂心女子是想隨機擄人，龜山警分局已完成報案並將追查陌生女子的身分。

女家長PO文敘述，當時她的兒子補習返家，在公寓1樓開門後，陌生女子突然現身擋門，她兒子以為是同棟公寓的鄰居，就沒理會，豈料女子一直跟著她兒子往樓上走，她兒子才嚇得快跑上樓，進家門後趕緊關門並喊「媽媽」，她於是走出家門質問陌生女子：「妳哪位？」對方回答房仲卻又不說是哪家房仲，隨即轉頭跑下樓。

女家長直言：「真的要注意陌生人，真的太可怕了，嚇死我了！」文章也引起網友熱烈討論，網友或說「這年頭奇怪的人愈來愈多了」、「誘拐小孩又要氾濫了」，或提醒「各位大人，盡量看好小孩，不要讓孩子離開視線」；龜山警分局坪頂派出所已完成報案程序，警方說，將追查陌生女子身分，讓民眾安心，後續也會加強大湖國小周邊區域的巡邏並盤查可疑人車；民眾若遇有類似情形，切記第一時間撥打110報案。

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