「爸爸活」一次賺9萬 17歲少女誤中陷阱人財兩失

高雄一名17歲少女找打工誤中陷阱，害自己人財兩失。示意圖。（資料照）

2024/07/10 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女小虹（化名）缺錢花用想找打工，張姓男子透過臉書得知此事，假冒仲介說要幫小虹介紹「爸爸活」，還說一次可賺9萬元，小虹心動答應赴約，結果和張男兩度發生性行為後，還沒拿到半毛錢，小虹媽媽得知此事報警，張男被依違反兒少法判刑1年。

判決指出，2021年12月30日，小虹透過臉書發布想找打工的訊息後，張男看到PO文，主動加她好友，並留下聊天軟體帳號，聲稱有好工作要介紹給小虹；小虹把暱稱「小米」加入好友後，「小米」說自己是經紀人，可以幫小虹介紹「爸爸活」（パパ活，是日本特有的次文化，指年輕的女性與年長男性之間的交易關係，年長男性需支付約會費用，以及約會中間的相關費用，如交通、餐點、禮物），小虹只要出去伴遊一次就能賺9萬元。

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小虹心動答應後，「小米」將另名暱稱「天空」的聊天帳號提供給她，小米和「天空」商量好碰面的時間地點後，兩人在高雄某旅館先完成一次性交易後，「天空」說已經把錢交給「小米」，請小虹自己去向「小米」領錢。

小虹問「小米」何時能拿到性交易的金錢時，「小米」推稱錢沒入帳，還誇她服務好，讓「天空」很滿意，指名要帶她去花蓮玩，提議小米伴遊後再一次領錢；涉世未深的小虹同意後，再陪著「天空」去花蓮玩了幾天，但事後仍沒拿到「服務費」。

小虹媽媽偶然間發現女兒的手機對話，得知未成年女兒竟去援交，氣得報警逮嫖客，但檢警追查時，發現「小米」和「天空」竟都是張男，張男到案後也坦承犯行，高雄地院審理時，法官認為他施用詐術使未滿18歲少年為有對價性交行為，損害少年身心健全發展，依違反兒少法判他徒刑1年，可上訴。

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