7/9 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

今晚（7月9日）開獎的第113000068期大樂透、第113000164期今彩539頭獎都摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/09 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月9日）開獎的第113000068期大樂透、第113000164期今彩539頭獎皆摃龜。

第113000068期大樂透中獎號碼「15、18、19、31、39、40，特別號：25」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得91萬0992元；參獎共32注中獎，每注可得6萬1316元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬7045元；伍獎共1535注中獎，每注可得2000元；陸獎共1928注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬0874注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8679注中獎，每注可得400元。

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第113000068期49樂合彩中獎號碼為「15、18、19、31、39、40」，四合摃龜；三合共88注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2423注中獎，每注可得1250元。

第113000164期今彩539中獎號碼為「02、13、31、33、36」，頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共5932注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5261注中獎，每注可得50元。

第113000164期39樂合彩中獎號碼為「02、13、31、33、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9197注中獎，每注可得1125元。

第113000164期3星彩中獎號碼為「914」，壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第113000164期4星彩中獎號碼為「2205」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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