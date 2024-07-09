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林士傑解剖共中11槍 5槍貫穿胸口致死

槍手行兇畫面，據了解，目前警方未掌握兇手身分。（民眾提供）

槍手行兇畫面，據了解，目前警方未掌握兇手身分。（民眾提供）

2024/07/09 20:19

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署檢察官9日上午會同法醫前往高雄殯儀館對林士傑做電腦斷層掃描，發現部分子彈仍在死者體內，今日下午由法醫師在台南市立殯儀館進行解剖鑑定及槍創、彈道比對，表示林士傑共中11槍，5槍貫穿胸腔。

南市區漁會理事長林士傑8日清晨在住處門口遭槍擊身亡，今天下午主任檢察官黃淑妤與高振瑋檢察官，到台南殯儀館相驗，同時議員林依婷與母親也在場，法醫歷時近4小時就林士傑遺體進行解剖鑑定並比對槍創、彈道及電腦斷層掃描資料，發現林士傑遭槍擊共11槍，初步研判其中5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍有待法醫研究所出具報告。

由於林士傑身分背景複雜，也曾因案服刑，在案發後許多名嘴爆料，表示林士傑對賴清德超重要「如黃承國之於小英」，讓台南政壇譁然，普遍認為台北的名嘴不了解地方政治，與實際情況落差太大。

今天天下午民進黨立委郭國文在台南市黨部執行長前議員谷暮‧哈陪同下，到殯儀館向家屬致意，他認為，台南市議員林依婷是黨內同志，其父林士傑出意外，他有必要協助相關後事，也希望警方趕快破案，還給家屬公道。至於有名嘴公開指出林士傑是總統賴清德的樁腳一事，他則希望外界不要做過多揣測。

對於破案方向，郭國文說不曉得內情，他只是純粹協助家屬，但他強調，過度臆測對案情毫無幫助，特別是不當的政治聯想，這是對家屬的二度傷害，過往事件中、地方人士也清楚，從來沒有所謂的「大咖說」、「樁腳論」，既然沒有這些關係，怎麼會有等同於「誰誰誰」的說法？認為這是惡質的造謠。

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