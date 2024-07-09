7旬婦與女兒吵架喝悶酒 酒駕被警攔反嗆「你們都可當我兒子」

7旬李姓婦人與女兒吵架喝悶酒，酒駕被警攔反嗆「你們都可以當我兒子」。（民眾提供）

2024/07/09 08:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津一名74歲李姓婦人與女兒吵架，心情差喝悶酒，因需買菜便持僥倖心態，酒後騎機車前往市集，途中因違規行駛於人行道時被巡邏警網攔查，聞到濃濃酒味，依法施以酒測，酒測值0.43逾標，警方將她移送法辦。

鼓山分局今指出，旗津派出所警員許乃文、蔡宜哲前天巡邏行經中洲三路時，發現李婦違規將機車騎上人行道，員警將她攔下盤查，發現李婦渾身酒氣，告知將對她吹測，李婦得知需要進行酒測後，便以各種方式試圖說服員警放過她，甚至以年紀大來博取同情，自稱「你們年紀都可以當我兒子」。

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員警堅持依法辦理，最終李婦同意配合酒測，結果其酒測值達每公升0.43毫克，明顯超過法定標準，警方隨即將李婦依公共危險罪移送地檢署偵辦。

李婦被攔下車後，企圖以年紀大來博取員警同情未果，經詢問，李婦表示因與女兒吵架心情不好才會飲酒，因需購買食材，便持僥倖心態駕車上路，員警堅持依法辦理，最終李婦同意配合酒測，結果其酒測值達每公升0.43毫克，明顯超過法定標準，警方隨即將李婦依公共危險罪逮捕，並移送地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

7旬李姓婦人與女兒吵架喝悶酒，酒駕被警攔反嗆「你們都可以當我兒子」。（民眾提供）

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