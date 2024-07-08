吸了變喪屍！5男2女毒趴嗨到癱軟 驚見依托咪酯麻醉煙彈

警方破獲毒品轟趴，起出海洛因、安非他命等毒品，還有依托咪酯麻醉煙彈。（警方提供）

2024/07/08 23:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子有毒癮，為了快速牟利支應已身購毒龐大費用，索性「由買轉賣」提供處所舉辦轟趴販毒，警方上週循線查緝時，發現5男2女藥腳群聚施用毒品後全數癱軟，就連警方上門都無反應，當場查扣海洛因、安非他命等毒品，還有含「依托咪酯」成分，被稱為「喪屍毒品」的麻醉煙彈18顆。

台中市第二分局偵查隊長卓家興今天指出，警方近日獲報，32歲陳姓女子身染毒癮惡習，為販毒牟利，以通訊軟體推播販毒廣告，並於暑假期間藉各種轟趴販賣毒品，經多日跟監蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，4日持搜索票執行搜索、拘提行動。

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警方當天在大里區一處鐵皮屋隔間套房內，查獲開毒轟趴的涉案7人（5男2女），而年齡約30歲至45歲間的7人，因全剛施用完毒品癱坐在沙發上，渾然不知警方已進入現場，現場總計查扣毒品海洛因3包、安非他命3包、毒品咖啡包2包、毒品咖啡包原料1批，以及含有「依托咪酯」的麻醉煙彈18顆及麻醉煙彈原料6瓶等證物。

警方同時也在另間套房內，逮捕涉嫌提供毒品及轟趴場所的陳女，卓家興指出，過去警方在查緝毒品轟趴現場，常見毒品為毒咖啡包及K他命，此次於轟趴現場首次查獲含有「依托咪酯」的麻醉煙彈，經查，陳女是透過自行調配的比例裝填至空煙彈內，以每單位1000元至1500元的價格，翻倍售賣牟利。

而此次查獲的毒品市場價格約在150萬左右，幸即時查獲，遏止流入市面對青少年造成危害，全案詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押陳女獲准。

第二分局長周俊銘表示，麻醉藥物「依托咪酯」吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，藥效約15至20分鐘，又被稱作「喪屍毒品」，不法集團利用各國管制法令與我國之差異，取得原料後進入國內，轉換成年輕人接受度高的電子菸型態，當作毒品販售、濫用，施用者會不經意持續施用，造成身體危害。

周俊銘強調，依托咪酯已由法務部於今年6月13日召開毒審會決議列管為第三級毒品，於法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管。

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含有「依托咪酯」的麻醉煙彈，又被稱為「喪屍毒品」。（警方提供）

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