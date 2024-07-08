異物偵測建功！宜蘭翁騎機車卡平交道 險遭火車撞上

宜蘭老翁騎機車卡平交道，險遭區間車追撞。（民眾提供）

2024/07/08 19:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭有名老翁6日晚間近10時，騎機車行經礁溪德陽路平交道時，疑似不明原因卡在中途，此時平交道剛好響起放下柵欄，所幸異物偵測系統發揮作用，剛出礁溪站的台鐵區間車4048次列車獲報臨停，險釀事故，台鐵也立即派員到場協助老翁脫困。鐵警今晚表示，將通知騎士到案說明。

事故發生在7月6日21時57分，有民眾發現1名老翁騎機車卡在平交道上動彈不得，當時警鈴響起、柵欄放下，所幸列車獲報慢速煞停，隨後台鐵人員手持無線電快速衝上前，幫忙把柵欄舉高，助老翁脫困，驚險瞬間讓現場駕駛嚇出一身冷汗。

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鐵警表示，案經調閱平交道監視器影像過濾與查證，7月6日晚間9時57分15秒，機車於德陽路平交道台鐵西正線臨時停車，57分35秒平交道警鈴響起，因觸動平交道異物偵測系統，59分15秒剛出礁溪站的4048次區間車獲報慢速在平交道前停車，10時2分台鐵人員到場將遮斷桿抬高，讓機車離開。

鐵警指出，由於此案險釀事故，針對騎士違規行為，將通知當事人到案釐清案，依照法規，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

區間車獲報慢速煞停。（民眾提供）

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