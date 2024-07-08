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網傳「罵人價目表」第4高價髒話是這句 男子罵4次判無罪原因曝

網路流傳的台灣罵人價目表中，第四高價的是判賠8萬元的「XX娘」。（情境照、圖纈自網路；本報合成）

網路流傳的台灣罵人價目表中，第四高價的是判賠8萬元的「XX娘」。（情境照、圖纈自網路；本報合成）

2024/07/08 17:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣沈姓男子對鄰居罵了4次「XX娘」，被鄰居控告觸犯公然侮辱罪，南投地院近日判處無罪。法官在判決書中指出，沈男長時間被鄰居加壓馬達聲干擾睡眠，在等待鄰居開門時罵了4次，等鄰居出來溝通時即未再罵，可見該句話只是表達不滿情緒，而非直接對鄰居的名譽攻擊。

網路流傳的罵人價目表，名列第四高價的是判賠8萬元的「XX娘」，南投縣沈姓男子去年11月某日晚間，在按電鈴、用力撞門之際，罵了「XX娘」4次，每句都有加入其他語詞，例如：「開門出來，XX娘咧」，「我住在你家隔兩戶，XX娘咧，是在吵三小？」等。

南投地院法官在判決書中表示，公然侮辱罪的認定，依據憲法法庭判例揭示，語言文字是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有賠眨損他人名譽之意涵，而應就其表意脈絡整體觀察評價，如脫離表意脈絡，只因用語負面粗鄙，即一律處以公然侮辱罪，恐使公然侮辱罪變成髒話罪。

法官在判決書說，沈男另一位鄰居作證，告訴人頂樓的加壓馬達聲很大，曾向該戶反映，但對方表示他們也要洗衣洗澡，為了不傷和氣選擇隱忍了3年。

沈男習慣早睡，就寢時長期被相隔兩間房屋鄰居的加壓馬達聲干擾睡眠，去年11月晚間9時到該戶人家按電鈴，並用力撞門時罵了4次「XX娘」，等鄰居出來溝通時即未再罵，可見該句話只是表達不滿情緒，而非直接對鄰居的名譽攻擊，因此沈男罵髒話，非純為尋釁、無端滋擾，因此判決無罪。另告訴人附帶民事求償告訴，地院民事法庭也予以駁回。

網路流傳的台灣罵人價目表中。（圖纈自網路）

網路流傳的台灣罵人價目表中。（圖纈自網路）

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