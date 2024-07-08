林士傑行事低調遭伏擊槍殺 南市區漁會推選臨時代理理事長

南市區漁會理事長林士傑今天清晨遭槍手近距離槍擊身亡，南市區漁會強調，目前漁會運作不受影響。（記者王姝琇攝）

2024/07/08 17:22

〔記者王姝琇／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑今天清晨遭槍手近距離槍擊身亡，南市區漁會理事會下午召開會議，推選臨時代理理事長，南市區漁會強調，目前漁會運作不受影響。

南市區漁會理監事改選因涉及地方勢力之爭，每4年1次改選都相當激烈，本屆於2021年3月底投票改選，由非當權派的林士傑在15席理事中獲得10席，以壓倒性勝利順利當選理事長。但林士傑當選後行事相當低調，也僅由漁會祕書室代為宣布感言，近年來鮮少出席公開場合。

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原為民進黨員的林士傑2018年曾參選南市議員失利，市長黃偉哲上任後聘為農產運銷公司總經理，被視為親市長派；去年林士傑捲入正副議長賄選疑案一度遭羈押，隨即宣布退出民進黨，但在地方政壇仍扮演關鍵角色。

政界人士形容林士傑過去雖與地方黑道熟稔，但後來從商有成，其女兒林依婷接棒投入南市議員選戰，成為本屆新手議員，在選民服務、議會問政表現出色。過程中林士傑曾表態不干涉女兒政治路，也不會影響她的決定與想法。就算父女倆在同一場合現身，林士傑也必定委婉拒絕合影，讓林依婷自己發揮。

南市區漁會下屆理監事改選投票時間為2025年3月，因林士傑遭槍擊身亡，南市區漁會理事會今日決議先推選臨時代理人，將再擇日選出新任理事長，故此任理事長任期僅剩不到9個月，但各界仍持續關注後續發展。

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