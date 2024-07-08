暱稱嘉大生Dcard炫戰未成年少女「戰績」 嘉大：無從求證內容真實性

網友截下暱稱嘉義大學生留言報警，呼籲勿利用言論自由涉有違法行為的發言。（圖由民眾提供）

2024/07/08 15:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名暱稱嘉義大學生在Dcard「感情版」留言「還等到16歲咧，14歲就開葷了」、「目前戰績國三2個、高中4個」以及「今天再處理一個國一的」等，涉違法與未成年少女性交言語，熱心網友向台北、嘉義警方報案，並向嘉義大學投訴，呼籲即使網路留言，也勿挑戰法律及道德底線，經網路多日轉傳議論，該留言已刪除。

嘉義大學今回應，學校建言系統已接獲民眾投書，7月2日完成校安通報，因Dcard為匿名發文平台，嘉大無法知悉發文者及相關人身分，無從求證留言內容真實性，將密切關注本案相關發展，預為因應；台北市政府警察局7月1日受理民眾報案，嘉大全力配合司法案件調查，此外，依民眾檢舉內容，近期會召開性別平等教育委員會，討論受理檢舉調查事宜，並加強學生性別平等教育與性侵害犯罪防治法治教育宣導，待警政單位調查後提供嘉大當事人身分資料，依性別平等教育法規定啟動調查程序。

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嘉義縣、市警察局表示，未受理到有關嘉義大學學生涉性侵未成年人案件，會針對網友的貼文進一步調查釐清。

嘉市警局婦幼隊呼籲，與未成年人發生性行為，將涉及違反「刑法」第227條對未成年人為性交猥褻罪；如使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為，將涉違反「兒童及少年性剝削防制條例」，網路貼文發言有散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有對價之性交或猥褻行為，可依法處3年以下有期徒刑，併科100萬元罰金。

民眾投訴本報表示，該名暱稱嘉義大學生網友，在網路貼出與未成年少女性交的留言，還張貼疑似與未成年少女的對話，雖然很多網友覺得只是玩笑話，甚至檢討可能是被害人的少女不檢點、性觀念不足，但如貼文屬實，可能導致多名少女受害，希望警方介入調查、避免有未成年人受害，也希望家長注意未成年子女的交友情形，給予孩子正確的性觀念。

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