涉虐死男童剴剴保母姐妹拒延押 北院待合議庭評議再決定

保母劉彩萱（灰衣者）與其妹劉若琳涉虐死男童剴剴，北院今就是否延押禁見，提訊姐妹。（資料照）

2024/07/08 15:54

〔記者溫于德／台北報導〕保母劉彩萱與其妹劉若琳，涉重複使用爬滿蟑螂的紙杯，每天只餵1歲男童剴剴一餐「未加熱的泥狀廚餘」，還把剴剴趕到陽台令「裸體站睡」，害剴剴長期營養不良、缺血和感染而殞命，檢方偵結，依最重可處無期徒刑的凌虐兒童妨害身心發展致死等3罪，起訴這對姐妹。台北地院今就是否延長羈押禁見開庭調查，兩女都認為沒有延押必要。北院庭末諭知這對姊妺是否延押禁見，待合議庭評議後再做決定。

檢方調查，剴剴生母被通緝，兒福聯盟媒介劉彩萱與剴剴外婆簽署家庭托育契約，去年9月1日起由兒盟每日支付1000元，暫由劉女全日照護剴剴，未料劉女疑嫌錢少遷怒剴剴，涉與胞妹劉若琳聯手施虐，直至去年12月23日剴剴送醫不治，兩女惡行遭究辦。

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檢方偵結，依最重可處無期徒刑的凌虐兒童妨害身心發展致死、私行拘禁致死、傷害致死共3罪，起訴這對姐妹。

北院今開庭調查是否有繼續羈押禁見的必要。劉彩萱、劉若琳的律師都說，為了避免國民法官的預斷及偏頗，也為了確保未來能夠公正審理，故聲請全案採不公開方式進行；另媒體如果過度報導本案，也可能影響國民法官的心證，故聲請今日的延押庭也採不空開方式處理。

公訴檢察官認為，延押庭與案件準備程序兩者間的意義不同，延押庭只是在討論被告有無延押原因與必要，故延押庭公開不會影響到準備程序時檢、辯的出證與主張；況媒體是我國第四權，加上本案為國人高度關心的案件，媒體應會公正並詳實的報導本案的庭訊結果，故沒有公不公開的問題。北院隨即裁定今日調查庭採公開方式進行。

劉彩萱的律師團接著說，北院原本認為劉彩萱的女兒在中國工作，因此劉彩萱比起一般民眾更有逃亡的資力，然這名女兒已返台照顧家庭，代表沒有逃亡的事由，至於劉彩萱被認定曾要求移工不要對外亂講話、刪手機訊息並與家人串證部分，因移工已離台、手機已被扣，且相關證人已完成證述、具結，故無串滅證的可能，盼能解除羈押。

劉若琳的律師團也說，劉若琳在國內有固定的住居所，並與子女同住，沒有逃亡的問題，況本案人證、物證，於檢方偵查期間已經過完整的調查，故劉若琳無逃亡與串證的原因，希望北院能解除羈押、禁見，另劉若琳願意接受科技設備監控。

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