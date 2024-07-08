突來雷陣雨、9旬老翁呆站路邊淋雨 暖警撐傘助返家

突來雷陣雨、9旬老翁呆站路邊淋雨，暖警撐傘助返。（記者李容萍翻攝）

2024/07/08 15:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區一名93歲的徐姓老翁，於昨（7）日中午過後獨自一人外出步散，疑似因天氣炎熱導致中暑頭暈而忘記回家的路，加上表達能力有限，只能獨自一人無助的在路邊徘徊淋雨不知如何是好，幸虧遇到龍潭警分局的暖心警員巡邏，即時發現呆坐於路旁的徐姓老翁異常狀態才及時獲救。

聖亭派出所警員胡安愷、林君儀等2員於昨（7）日傍晚執行巡邏勤務，行經龍潭區育樂路時，發現有1名老翁眼神呆滯地坐在路旁淋雨，2人急忙下車上前幫忙撐傘，並耐心詢問老翁身分及住處，老翁卻遲遲無法清楚說出，疑似有失智情形，身上又未帶任何證件。

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機警的胡、林2員立即想到下午派出所內有接獲民眾反映家中長輩外出疑似迷途走失，但家屬因工作無法立即返家尋人，警方立即比對家屬提供的線索，確認是徐翁身分後，立即連繫家屬並得知家中僅有年邁妻子一人在家也無交通工具，為顧及年邁又被大雨淋濕的徐翁安全及防止再次走失，員警確認徐翁身體無大礙後，立即以巡邏車將徐翁平安的載回住處。

此時在家焦急如焚的徐妻看到警察帶著徐翁返家，不禁熱淚盈眶，由衷感謝員警積極協助及妥善照顧，頻頻的向現場處理員警鞠躬致謝，讓徐翁可以平安返家。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有年紀較大的長者或患有失智症之親人，切勿讓其單獨出門，且應多利用手環記載姓名、家中電話及聯絡人，並配戴於手上，有助於協助返家或讓警方、熱心人士更容易協助聯繫家人，以避免發生意外。

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