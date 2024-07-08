台中離奇意外！甲蟲店老闆腳踝卡貨梯 頭下腳上倒掛半空

劉男「頭下腳上」倒掛半空中。（警方提供）

2024/07/08 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區近期發生一起離奇意外，一間甲蟲店的劉姓老闆在搭乘自家透天厝貨梯時，疑操作不慎，不小心將左腳卡進縫隙，「頭下腳上」倒掛半空中，所幸當下有員工發現趕緊報案，警消獲報後，唯恐劉男腳會被夾斷，也擔心他直接墜落，繃緊神經操作貨梯按鈕，製造些許空間伺機將人救下，驚險一瞬間。

台中市第一分局今天表示，該分局公益所派出所旁的精誠二十三街附近某住宅，有民眾倒立懸掛在樓層中的緊急案件，所內員警立即放下手邊工作，由所長楊明勳率員警黃漢文、蔡文顯等人趕赴現場，驚見28歲劉姓住戶腳踝卡進樓層貨梯縫隙，身體則懸空吊掛在4樓與5樓之間，且隨時有墜樓可能，險象環生，令人捏了一把冷汗。

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警方先叫喚劉男確認其意識是否清楚，並盡力安撫情緒請其保持冷靜，切勿因驚慌掙脫而掉落，經了解，劉男疑因搭乘貨梯時，操作不慎所致，由於劉男左腳遭貨梯卡住懸掛在空中的狀況仍無法排除，警方與消防人員緊急商討後，由員警先拉住男子，按貨梯下降鈕，趁貨梯下降時，伺機拉住劉男身體脫困排除危害。

據了解，該棟5樓透天厝的1樓是甲蟲店，由劉男所經營，販售耗材、代工標本及玩具公仔，其他樓層則是劉男與家人同住處所，所幸經消防隊員檢視身體無大礙，隨即送醫診療。

第一分局長鍾承志表示，對於同仁遇見突發情事，機警主動協助民眾排除狀況，給予高度肯定與嘉勉，有賴於同仁們平時都有自發性運動，保持良好體力，臨危不亂，藉以提供最佳執勤服務品質。

劉男腳踝卡在貨梯。（警方提供）

劉男腳踝卡在貨梯。（警方提供）

劉男經警消協助脫困送醫，幸無大礙。（警方提供）

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