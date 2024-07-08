國中畢業當密醫 彰化「許醫師」看診40年獲緩刑

許姓密醫診所外觀並無懸掛診所招牌，但入口處置有一般診所用的看診椅。（民眾提供）

2024/07/08 12:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名只有國中學歷的男子，從1983年起以「許醫師」名義，在鹿港地區看診40年，由於收費低廉，從小兒科到壯陽都能開藥，吸引不少患者，卻也造成病患延誤就醫時機，遭人檢舉，檢方起訴時請求法官不宜對許男判緩刑，但法官認為，許男年事已高，再為害可能性已低，依違反醫師法判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，並沒收不法所得252萬元。

判決書指出，許男（69歲）自訴曾在診所擔任醫療助理6年，後來自行在鹿港開立診所，實際上他只有國中畢業、未受有醫學系教育及領有醫師證書，卻對外稱是具有合格醫師執照，為患者看診、問診、開藥、打針等醫療業務，從1983年起至2023年12月21日遭警方查獲為止。

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判決書指出，許男以「許醫師」名義行醫為不特定求診病患進行看診、問診、及開立藥方、給予藥物、注射藥物及書寫英文病歷等樣樣精通，開藥收費1天80元、2天150元，3天200元，打針另加收100至150元等方式密醫40年，共獲利252萬元。

許男偵訊時坦承，他雖只有國中畢業，但有在診所當過助理好幾年，懂得看診、打針及開藥，都根據病人主述症狀開藥。不過檢方偵辦起訴指出，許男任意破壞醫療制度，草菅他人性命健康的行為，要求法官不宜宣告緩刑。

後來許男遭揭穿後轉行改當農夫，以種植稻田維生，每季收入約4萬元，家中成員尚有配偶、5個小孩、9個孫子，經濟狀況普通。

法官審理，將許男依違反醫師法，判處1年6月徒刑，緩刑4年，並應向公庫支付30萬元，及參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

不過法官認為，許男自始坦承犯行，經偵查、審判程序及科刑教訓後，當知有所警惕，念其許男年事已高，再為害可能性已低，認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當。

許男為病患進行看診、問診及開立藥方、給予藥物、注射藥物等，甚至也能書寫英文病歷，讓不少病患信以為真。（民眾提供）

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