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台中某醫院被爆毆打、性侵病患事件派出所吃案 警方嚴正駁斥

被爆料的醫院外觀。（記者許國楨攝）

被爆料的醫院外觀。（記者許國楨攝）

2024/07/08 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一所醫院今天被週刊爆料病房如煉獄，指院方將病患當人肉沙包毆打，甚至有病患性侵案件，但院方不但變造監視器包庇，連警方也吃案，對此，除院方回應並非事實，轄區第三分局也澄清表示，有關病患遭護理人員傷害一事，已依法送辦，另性侵部分並未接獲報案，報導內容與事實不符。

根據週刊報導指出，台中一家醫院爆發把病患當人肉沙包虐打暴力事件，受害者是名因案受監護處份治療的楊姓精神疾病受刑人，遭院內林姓護理組長（49歲）以束帶、束衣五花大綁，出拳攻擊腹部造成瘀青，抓頭撞地，誆稱毆打是為病患做「物理治療」，此案在今年4月間已經傷害罪起訴，家屬求償50萬元，但未獲得林男回應。

週刊另引述，該院在4年前曾爆發男病患性侵女病患的案件，因被害女子有腦傷，無法正常表達，以手寫方式，透露遭性侵的情事，但院方未馬上報案，反而提供變造過監視器畫面給警方，也指控轄區警所受理報案後，事隔兩個月才做筆錄，態度消極。

院方對此回應，楊男是彰化地檢署囑託執行監護處分治療的精神科個案，當時檢方委託時陳述楊有嚴重攻擊行為，曾5天打了10多人，彰化無院所有意願收治，楊男是精神疾病患者，有暴力傾向，醫院收治後，都有依法妥適處置，也有回報彰化地檢署，另有關院內發生病患性侵案是「子虛烏有」，醫院依規建置制度、通報監管機制，不可能包庇。

轄區三警分局今也澄清表示，有關媒體報導本轄某醫療院所內，有護理人員對所照護病患疑有不法情事案，經查分局於去年9月25日接獲67歲楊姓男子報案，稱其子（27歲）於院內有遭傷害情事，分局獲報後即依規定查處，經通知相關對象完成筆錄資料，全案已依傷害罪送辦。

另有關報導內指稱，該分局勤工派出所於處理性侵案件時，院方提供剪接變造過之影像予警方一節，經查本分局並未接獲該件報案，另依報導所述時間清查，亦查無相關案件，報導內容與事實不符，在此嚴正澄清。

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