竹市中正台夜市長期占用國土，國財署提告返還3438萬勝訴。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/07 23:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹人共同的記憶「中正台觀光夜市」遭財政部國有財產署中區分署指控，管理人新竹市攤販協會長期占用國有土地向攤商收取管理費，面積達1683平方公尺，從2017年迄今不當得利高達3438萬元，新竹地院審理後認定協會確屬無權占有，判協會需如數償還。

國有財產署中區分署主張，其所管理的新竹市國有土地遭新竹市攤販協會無權占用，面積合計3052平方公尺，作為竹市中正台觀光夜市通行空間及營業區使用，且協會還收取管理費，並為房屋納稅義務人，足認協會無權占用土地事實明確。

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中區分署請求協會返還106年7月至113年4月期間相當於租金之不當得利，共計6236萬元。

新竹市攤販協會表示，依據新竹縣政府函文，協會係於61年間遭當時新竹縣政府安置而占用該土地，與新竹縣政府間成立使用借貸關係，被指占用的通道、水泥地屬開放空間，均屬供公眾使用性質，協會無占有事實，非協會或攤商所設置，早於遭安置時即已存在。

法官調查，該土地所有權人為國家，國有財產署為管理者，並早於46年間即登記接管，此外，協會並未提出其他舉證，以證明其占用土地係具正當權源，係屬無權占有。

國有財產署於提起訴訟後，已自行將夜市範圍內之中正台、廟、廁所、停車空地等面積扣除不計，依此，協會占用土地範圍面積合計為1683平方公尺。

經法官計算，協會無權占用國有土地從106年7月至113年4月期間相當於租金之不當得利，共計3438萬元。

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