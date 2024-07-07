烏龍片！ 錯認「便當」在車上撂人理論 玩具長槍曝光送辦

警方趕抵將雙方帶回釐清。（警方提供）

2024/07/07 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾在網路社群PO出一段影片，表示6日凌晨在西屯區青海路上疑酒後衝突，大批警方到場將鬧事男子帶返所的影片，引發議論，轄區第六局今天表示，經查，係洪姓男子與綽號「便當」男子有金錢糾紛，當時誤認「便當」在吳男車上才當街攔車理論，雖是烏龍一場，但洪男車上被發現玩具長槍，仍依社維處裁處。

台中市第六分局今天說明案情指出，該分局西屯區員警6日凌晨0時許下班，行經西屯區青海路、上石路口時，發現有多人聚集恐衍生衝突，立即回報派出所並派員到場，並將雙方全數帶回釐清案情，發現是認錯人的烏龍糾紛，惟現場查獲1把玩具槍，仍依法究辦。

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經查，34歲洪男等3人與綽號「便當」的男子有金錢糾紛，要找其理論，經過事發地點時，誤以為「便當」就在19歲吳男車上，二話不說攔下吳男車子，當街與吳男一方3人發生口角糾紛，幸下班員警路過即時通報線上警力到場，未衍生進一步衝突。

大批警力到場時，吳男向警方稱，看到洪男車上有長槍，洪男則稱，該槍是BB彈、瓦斯槍，且自己沒有亮槍，是對方看到的，但經警方確認，該槍確實為玩具槍，初步鑑驗無殺傷力，惟攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞，已違反社會秩序維護法，警方依法查扣並將洪男依違反社會秩序維護法裁處。

第六分局呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查扣洪男車上的玩具長槍。（警方提供）

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