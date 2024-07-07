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鷹架倒塌致死... 家屬哀：就算給我兩億也喚不回媽媽

柯女丈夫表示，老婆下班走的那條人行道就緊鄰工程旁，沒有安全設施相當危險。（圖由讀者提供）

柯女丈夫表示，老婆下班走的那條人行道就緊鄰工程旁，沒有安全設施相當危險。（圖由讀者提供）

2024/07/07 12:03

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市福懋科技公司，第五期廠房新建工程6日疑因風雨過大導致工程外圍鷹架突然垮下，釀成兩死三傷慘劇。其中46歲柯女遭鷹架砸中，頭部重創不治。劉姓丈夫今哀痛表示，老婆下班走的那條人行道就緊鄰工程旁，沒有安全設施相當危險，為何當下保全未因風雨大而阻止。

劉男說，妻子從中國福建省遠嫁，至今已經20多年，育有3名兒女。27歲長男為志願役，18歲女兒就讀護校三年級，以及9歲小二兒子。妻子不只工作，下班後還要包辦家中事務，9日是她的生日，原本說好要慶生，卻沒想到突然離世。

劉男說，事發當下根本沒有遮蔽物及防護措施，而且妻子與同事所走的人行道都是平常上下班的道路，架設7層樓高的鷹架卻沒有安全設施，已經有一定程度風險，現場保全應該在風雨交加當下出言阻擋，這意外應該可以避免，如今卻變成如此，非常無奈。

柯女大兒子表示，爸爸昨下午就在講「媽媽怎麼還沒回家」為此擔心不已，想不到傍晚6點多接到公司電話才知噩耗。而現在開罰30萬元，但人命並不是以金錢衡量，就算現在給我兩億元也喚不回媽媽，如果可以的話當然也希望媽媽能夠平安無事。

兒子表示，家裡還有9歲弟弟，現在媽媽離開了家庭支柱僅剩爸爸與他，但自己又不常在家，萬一爸爸出去上班弟弟頓時就無人照顧，擔心不知如何是好。而且原本預計8月媽媽要回中國，趁外公健在時探親。想不到如今天人永隔，中國親屬將設法來台見媽媽最後一面。

死者大兒子表示「就算給我兩億也喚不回媽媽」。（記者李文德攝）

死者大兒子表示「就算給我兩億也喚不回媽媽」。（記者李文德攝）

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