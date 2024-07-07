高雄衣櫃藏屍案凶嫌疑30萬引殺機 連日以皮帶毆打凌虐死者

鼓山分局警方於今早將衣櫃藏屍命案主嫌陳男及共犯陳男姊姊和呂男持續帶回偵辦。（民眾提供）

2024/07/07 11:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街一棟大樓昨（6）日發生衣櫃藏屍命案，死者許男（38歲）與凶嫌陳男（22歲）皆為詐騙車手，許男疑似「黑吃黑」吞了30萬現金遭陳男追討，約2週前陳男將許男帶回家中監視，雖未囚禁，但疑似連日以皮帶毆打許男施虐，5日凌晨3點多發現許男已經死亡，陳男因此通知陳姊（26歲），陳姊又找了友人呂男（31歲）協助洗屍並藏屍衣櫃，另陳姊男友（45歲）是否也涉案仍待調查。

據了解，許男因私吞了30萬元的詐欺金錢遭陳男追討，由於許男居無定所，陳男因此於2週前將許男帶回家中同住監視，雖未限制其自由，但因許男害怕陳男，雖也曾多日自由外出，但也未逃離陳男住處。

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許男疑似連日遭陳男以皮帶抽打，直到5日凌晨3點多，陳男發現疑似失手打死陳男，因害怕而打電話給住在楠梓的姊姊，陳姊帶了友人呂男約凌晨5點多到場，協助於現場湮滅證據、將陳男拖到浴室清洗後，將身高約175公分、身形瘦弱的許男屍體對折、頭手套入袋子塞進衣櫃，並聯繫男友載其離開。

鼓山分局指出，陳男原本打算將死者許男以裝入行李箱棄屍，未料，6日陳男擔任24小時看護工而不常回家的陳母返家，陳母見兒子神情詭異，並稱要將衣櫃丟棄，陳母詢問下，才得知裡頭藏了一具屍體，驚嚇之餘連忙前往派出所報案，才讓這起命案東窗事發，死者身上的傷痕主要集中在背部，頭部也有鈍器重擊的傷口，詳細死因有待相驗釐清。

此外，警方昨天也在陳男家中找到毒品安非他命，疑似陳男與許男皆有吸食，仍待進一步檢驗才能釐清，警方表示，現場採證後，查扣相關證物一批待鑑驗中，案件經連夜清查後帶回相關涉案人為主嫌陳男及疑似共犯的陳姊、呂男及陳姊男友陳男共4人，全案偵訊後將會以殺人罪移請高雄地檢署偵辦。

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陳男涉嫌抽打、凌虐死者許男的皮帶。（民眾提供）

鼓山分局分局長陳奕良（中）、副分局長王威程（左）及偵查隊長宋國源（右）說明衣櫃藏屍命案的進一步案情。（記者許麗娟攝）

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