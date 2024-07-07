高雄衣櫃藏屍案凶嫌疑30萬引殺機 連日以皮帶毆打凌虐死者
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街一棟大樓昨（6）日發生衣櫃藏屍命案，死者許男（38歲）與凶嫌陳男（22歲）皆為詐騙車手，許男疑似「黑吃黑」吞了30萬現金遭陳男追討，約2週前陳男將許男帶回家中監視，雖未囚禁，但疑似連日以皮帶毆打許男施虐，5日凌晨3點多發現許男已經死亡，陳男因此通知陳姊（26歲），陳姊又找了友人呂男（31歲）協助洗屍並藏屍衣櫃，另陳姊男友（45歲）是否也涉案仍待調查。
據了解，許男因私吞了30萬元的詐欺金錢遭陳男追討，由於許男居無定所，陳男因此於2週前將許男帶回家中同住監視，雖未限制其自由，但因許男害怕陳男，雖也曾多日自由外出，但也未逃離陳男住處。
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許男疑似連日遭陳男以皮帶抽打，直到5日凌晨3點多，陳男發現疑似失手打死陳男，因害怕而打電話給住在楠梓的姊姊，陳姊帶了友人呂男約凌晨5點多到場，協助於現場湮滅證據、將陳男拖到浴室清洗後，將身高約175公分、身形瘦弱的許男屍體對折、頭手套入袋子塞進衣櫃，並聯繫男友載其離開。
鼓山分局指出，陳男原本打算將死者許男以裝入行李箱棄屍，未料，6日陳男擔任24小時看護工而不常回家的陳母返家，陳母見兒子神情詭異，並稱要將衣櫃丟棄，陳母詢問下，才得知裡頭藏了一具屍體，驚嚇之餘連忙前往派出所報案，才讓這起命案東窗事發，死者身上的傷痕主要集中在背部，頭部也有鈍器重擊的傷口，詳細死因有待相驗釐清。
此外，警方昨天也在陳男家中找到毒品安非他命，疑似陳男與許男皆有吸食，仍待進一步檢驗才能釐清，警方表示，現場採證後，查扣相關證物一批待鑑驗中，案件經連夜清查後帶回相關涉案人為主嫌陳男及疑似共犯的陳姊、呂男及陳姊男友陳男共4人，全案偵訊後將會以殺人罪移請高雄地檢署偵辦。