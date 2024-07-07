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婦人情緒不穩獨自離家 尋獲時已落海送醫不治亡

警方在岸際發現白婦的背包及雨傘。（記者吳昇儒翻攝）

警方在岸際發現白婦的背包及雨傘。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/07 10:11

〔記者吳昇儒／新北報導〕基隆一名呂姓女子昨日到碇內派出所內報案指出，自己母親近期情緒不穩定，約於下午1時許獨自離家後，就聯繫不上，請警方幫忙尋找。未料，約於下午3時許，位於瑞芳區蝙蝠洞附近海岸驚傳婦人落海，雖被救起後緊急送醫，經醫護人員搶救後，未能保住一命，經家屬確認後，證實落海的就是白婦，其落海原因，則待進一步釐清。

基隆市警三分局碇內派出所昨日下午2時47分接獲呂姓女子報案指出，62歲母親約一個小時前獨自搭乘計程車離家，近期情緒非常不穩定，甚至透露有輕生念頭，希望警方幫忙協尋。員警立刻發布協尋訊息，通知各分局及鄰近的新北市瑞芳警分局幫忙尋找白婦的蹤跡。

約於下午3時許，新北市瑞芳區蝙蝠洞附近就傳出有婦人落海案件，警方立刻派員前往查看，發現婦人被救起時已無生命跡象，隨即送往醫院搶救，但最終未能保住一命。家屬聞訊趕抵，確認死者就是失聯的白婦。

警方派員前往採證時，在岸際發現白婦的背包及雨傘，目前已調閱周邊監視器，釐清婦人落海原因。

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警方前往岸際採證，釐清白婦是否為意外落海。（記者吳昇儒翻攝）

警方前往岸際採證，釐清白婦是否為意外落海。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員下海搶救。（民眾提供）

消防隊員下海搶救。（民眾提供）

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