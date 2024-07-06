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警涉向友人洩個資羈押禁見！豐原分局：報請停職處分

豐原分局莊姓警員涉洩密遭羈押禁見。（擷自豐原分局官網）

豐原分局莊姓警員涉洩密遭羈押禁見。（擷自豐原分局官網）

2024/07/06 11:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原分局翁子派出所莊姓警員涉嫌洩密，高雄地檢署指揮廉政署等單位4日前往該所調閱相關資料，並將莊員帶回偵查，經法院審理裁定羈押禁見，豐原分局今天表示，已依規報請警察局停職處分，絕不護短，除將配合徹查到底，並追究相關人員考監不周責任。

高雄地檢署指揮廉政署、警政署政風室、台中市警局督察室、政風室及豐原分局督察組等單位，共同調查翁子派出所莊姓警員涉嫌洩密案，調查人員4日前往該所調閱相關文書資料，隨後帶同莊員至廉政署南部地區調查組說明，經初步了解，莊員於新北市任職期間結識某民間友人，之後疑似洩漏個資予對方。

案經檢察官複訊後，向高雄地方法院聲請羈押，法院審理後裁定羈押禁見；豐原分局今天對此表示，已依警察人員人事條例規定，報請警察局予以停職處分，全力配合後續調查偵辦，絕不護短，並追究相關人員考監不周責任。

豐原分局，強調警紀是警察命脈，本於「自檢自查、警紀警辦」的原則，主動積極查處，毋枉毋縱，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，徹查到底，絕不寬貸，展現維持警紀的決心。

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