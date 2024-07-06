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騎小綿羊從美濃到海端！8旬翁250公里討債無著 警方助尋民宿

阿公騎著小綿羊停在分局門口，警方好奇詢問才發現阿公的百里索債過程。（警方提供）

阿公騎著小綿羊停在分局門口，警方好奇詢問才發現阿公的百里索債過程。（警方提供）

2024/07/06 11:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕現在的5萬元可能不是大數目，但高雄美濃一位82歲陳姓阿公，數十年前在台東工作借給海端友人的5萬元，可是能買棟房，但友人遲未歸還，阿公也曾坐車前來索債未果，5日阿公騎上49c.c小綿羊機車隻身上路，這次不僅連人都找不到，連過夜處也尋不得，透過警方協助才安然過夜。

警方表示，昨（5）日晚上10時22分左右，關山分局門口停了輛小綿羊機車，車上一老人數分鐘沒有動作，巡佐周平和及警員胡元弘、李雅筑覺得有異，上前詢問才發現，這名阿公騎士當天早上「突然又想起朋友欠錢」，於是未告知家人就從高雄美濃騎上小綿羊機車前來台東索債。

阿公的陳述讓警員大吃一驚，近期台東天氣十分炎熱，且台東日照強烈，「到底是什麼樣的毅力和決心能讓人慢速騎了250多公里到台東縣海端鄉索債？」

原來是數十年前阿公在台東從事木材生意，當年借了5萬元給住在海端的友人，當年的5萬元可以買棟房，想不到對方卻遲未還錢，阿公偶爾想到曾2度坐車到台東索債未果，這次隻身前來，想不到不僅沒找到人，入夜還找不到住處，只好到警局門口求助。

警方得知阿公狀況後，隨即幫忙聯繫民宿，但畢竟阿公年長、騎車時間過長，下車時已經腳麻，只能透過員警攙扶，最後是在巡邏車前導下，阿公又邁上小綿羊跟到民宿、安然度過一夜。

阿公騎著小綿羊停在分局門口，警方好奇詢問才發現阿公的百里索債過程。（警方提供）

阿公騎著小綿羊停在分局門口，警方好奇詢問才發現阿公的百里索債過程。（警方提供）

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