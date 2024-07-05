被控偷工減料、未按圖施工 耀達建設：與事實不符

對於有民眾指控偷工減料等，耀達建設發聲明表示與事實不符。（記者王定傳翻攝）

2024/07/05 10:22

〔記者王定傳／台北報導〕一名陳姓男子週三指控，耀達建設公司投資興建台北市內湖區「金矽谷26全球經貿中心」建案，地下室連續壁偷工減料、未按圖施工，台北市政府雖予以停工，今年4月卻又核准變更設計允許復工，委由律師李仁豪告發台北市長蔣萬安涉圖利罪嫌。對此，耀達建設昨發出聲明表示對方所指偷工減料、未按圖施工與事實不符。

聲明指出，耀達建設成立以來競競業業，遵守法令，一向重視品質，所興建的「金矽谷」系列建案，素有口碑，長期廣受消費者好評，並無偷工減料、未按圖施工情形。

請繼續往下閱讀...

聲明還指，陳姓男子是耀達建設董事長的前親家，其兒子與董事長前女婿，耀達建設已終止其有給職顧問委任關係，前女婿為此與公司有訴訟糾紛，陳男則因其子與公司訴訟敗訴後，便不斷透過向主管機關陳情方式，試圖阻撓施工，對公司施加壓力及困擾，並造成公司商譽受損。

聲明續指，陳男並非「金矽谷26全球經貿中心」建案承購人，也非利害關係人，卻不斷向主管機關提出檢舉，於檢舉未達目的後，竟又就同一事情提出刑事告發，甚至誣指蔣萬安及相關主管機關公務員涉圖利，公司對於陳男因私利而濫用司法資源、干擾行政，深表不予認同且令人遺憾。

陳男於3日在律師陪同下告發蔣萬安等人涉圖利，他並發布「一個小市民給蔣萬安市長的一封公開信」的公開信，內容指耀達建設資興建台北市內湖區「金矽谷26全球經貿中心」建案，地下室連續壁偷工減料、未按圖施工情形，違反建築法規定，經檢舉後，台北市政府於去年11月13日勒令停工。

公開信指，本案營造廠、建築師提供的施工勘驗報告若有不實，恐涉刑法使公務員登載不實、業務登載不實、偽造文書等罪嫌，經他多次提出質疑，建管單位卻以「既經設計建築師暨監造人檢具相關簽證文件辦理變更設計，尚符程序」回覆，避重就輕。

公開信還指，陳情人先後向市府及市長提出11份陳情書，及一封給蔣萬安的存證信函，告知耀達建設違法詳情，不應容許以任何違反建築法的變通方式核准變更設計，繼續施工，並嚴格審查核發使用執照，建管單位卻明知故意，罔顧事實，隱瞞真相，未依建築法相關規定審核，在停工原因尚未消滅情況下，於今年4月3日核准變更設計，允許復工，圖利耀達建設免於拆除及修復不法利益數億元。

對此，台北市政府副發言人李政軒週三曾表示，市長除了在去年11月13日質詢期間，於議場公開要求建管處在當天就查清楚本案狀況之外，並沒有對本案有任何裁示或干預，一切依法依規定處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法