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越籍婦人麥氏金雪拍打女嬰頭部致死 更審判決出爐

越籍婦人看護4月大女嬰，因女嬰吐奶竟拍打其頭部致傷重致死，高院更一審依過失致死罪判刑1年6月。（記者楊國文攝）

越籍婦人看護4月大女嬰，因女嬰吐奶竟拍打其頭部致傷重致死，高院更一審依過失致死罪判刑1年6月。（記者楊國文攝）

2024/06/07 18:42

〔記者楊國文／台北報導〕來台依親的越南籍婦人麥氏金雪，發現4個月大女嬰吐奶後臉色有異，竟用力拍打頭部7、8下並搖晃身體，但女嬰毫無反應，經緊急送醫，仍因腦損傷、敗血性休克不治，檢方以殺人罪起訴，一審以過失致死罪輕判1年6月，二審改依傷害致死罪重判8年，最高法院撤銷發回，高院更一審認定犯過失致死罪，仍判1年6月徒刑。

判決指出，麥氏金雪2020年來台依親，並和女兒同住。同年8月3日，受友人委託，無償照顧友人僅4個月大的女兒。

同月9日上午，麥氏金雪餵食女嬰後，因女嬰吐奶，先替她清潔，並將嬰兒用品拿到浴室清洗，當她返回房間後，驚見女嬰臉色變臉，全身癱軟，非常緊張，先拍打女嬰身體卻無反應，麥氏金雪就用力拍打女嬰的前額、後腦杓及兩側約7、8下，但女嬰仍無反應，立即聯絡女兒打119報案將女嬰送醫。

不過，女嬰經緊急治療後，因頭部硬腦膜下腔出血，缺氧缺血性腦病變住院治療，同年10月16日，因腦組織軟化壞死、肺炎等，引發腦損傷、敗血性併多重器官衰竭不治。

檢方偵查認定，麥氏金雪明知女嬰僅4個月大，頭部組織尚未完全發育，非常脆弱，卻重覆用力敲打頭部等處，造成硬腦膜下腔出血等傷害，導致死亡結果，有殺人故意，將她起訴。

新北地院雖認定麥氏金雪以不當力道拍打女嬰、並加以搖晃等行為，與女嬰之死之間有相當因果關係，但無殺人的不確定故意，依過失致死罪輕判1年6月。檢方不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為麥氏金雪並無殺人犯意，但有故意傷害女嬰意圖，且導致其死亡，改依傷害致死罪重判8年徒刑。全案上訴後，最高法院撤銷發回高院更一審審理。

高院更一審認為，麥氏金雪並非故意傷害女嬰，但她不當傷害行為，造成女嬰腦部受重創、出血，最後傷重死亡，仍依過失致死罪判刑1年6月，可上訴。

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