辜寬敏提制憲意向公投 中選會駁回敗訴確定

前總統府資政辜寬敏提制憲意向公投被中選會駁回，最高行政法院判決敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/06/06 19:33

〔記者楊國文／台北報導〕前總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏4年前提起2項制憲意向公投，被中選會駁回後，提起行政訴訟，最高行政法院維持台北高等行政法院見解，認定爭執的公投案並不符合公投法規定、或重大政策創制要件，今判決駁回確定。

此案源於，辜寬敏於2020年4月30日領銜向中選會提出２項全國性公民投票案，主文為「您是否同意要求總統推動制定一部符合臺灣現狀的新憲法？」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」。

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中選會經聽證會及委員審議程序，要求辜寬敏補正，但辜補正後，中選會認為辜在主文部份未戀更，僅變更理由書內容，認為並非適格公投，不符合公投法第10條等規定，同年10月16日駁回公投案。

辜寬敏不服，向台北高等行政法院提起政訟，被判決駁回後，向最高行政法院提起上訴。

最高行政法院指出，因辜寬敏2023年2月27日死亡，上訴案雖由辜妻辜王美琇承繼訴訟，但該公投提案人身分具有專屬性，並非繼承人所得承受，遭裁定駁回，因考量辜寬敏有委任訴訟代理人，依行政訴訟法第186條規定，最高行政法院依法不停止訴訟程序。

最高行政法院表示，公民投票是人民依立法院制定的法律，行使憲法明定的創制、複決基本權利，以對國家重大政策等，直接表達有拘束力意見的制度。不過，人民行使公投權利，並非毫無界限，仍應遵循憲政體制而於立法所定範圍內為之。

憲法修正案（包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立委受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限。

最高行政法院審理認為，此公投案公投的內容不僅要求憲法機關的總統推動制憲程序，且要求從憲法的整體設計、國家定位、人權保障、政府體制及修憲門檻等，作實質上憲法的全盤性檢視與翻新，此屬修憲或制憲層次，並非純為憲法政策或制憲準備行為，因此，此公投案並非公投法第2條第2項序文及第3款所指得適用全國性公投的「重大政策」，不符該款規定「重大政策創制」的「創制」要件。

現行憲法規定，總統仍僅享有憲法及憲法增修條文所列舉的權限，行政權仍依憲法第53條規定概括授予行政院，而依憲法及憲法增修條文所列舉的總統權限，並無「推動制定憲法」的「憲法權限」，亦無所謂「憲法政策」或「制憲之準備行為」的權責，即使該公投案通過，也無法依公投法第30條規定對總統產生法律拘束力，因此，北高行駁回公投案，於法有據，判決上訴駁回確定。

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