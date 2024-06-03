警處理違停有「默規」？ 南市議員：檢舉違停吃完麵警察還沒來

南市議員林依婷（右）質疑警察局處理違停擺爛，糟蹋了交通改善工程。警察局長廖宗山（左）說會來改進並加強執法。（擷取自南市議會網站）

2024/06/03 19:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警方處理民眾檢舉違停有「默規」？市議員林依婷今天總質詢，針對交通改革及警方執法問題提出質詢，質疑警處理違停有「默規」。她表示，日前向警方檢舉違停，結果吃完一碗拉麵，警察還沒來，質疑警察局擺爛。

南市警察局長廖宗山表示，這會來檢討，警方三令五申加強執法取締，連他自己看到違停也都會主動勸導，這應該只是個案，而非通案。

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林依婷長期關心交通改革議題，要求市府應該打造一個友善行人的徒步空間，讓台南成為一個宜居的城市。她質疑說，南市警方執法有不成文的「默規」，民眾檢舉違停只要沒通報「1999」或「100」，警方便漠視置之不理，甚至她多次目睹員警巡邏路過看到違停影響交通，也視而不見。台南市每到假日，違停影響交通尤其嚴重，她絕非要求警方瘋狂開單，而是至少鳴笛驅趕，只要警方驅趕，九成以上的民眾都會馬上移開違停的車輛，這樣一個小小的舉動，就能改變台南的交通，難道這樣也做不到嗎？

警察局長廖宗山表示認同，會來改進並加強執法。至於，所謂「默規」一事，他會來了解，不應該有這種現象，如果有會來改進。

她說，南市西門、成功路口附近，當地因有一家小吃名店，民眾經常違停，有的一停就是2、30分鐘，嚴重影響交通，有一次她實在看不下去，向警方檢舉，結果她吃完了一碗拉麵，警方還沒人來，前後約25鐘，質疑警察局根本在擺爛，而且還糟蹋了辛苦爭取來的交通改善工程。她說，這不是在怪基層員警，而是警察整個體系的執法態度出了問題。

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