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防堵夏日紅寶石遭竊 台南警啟動「鷹眼護果專案」

玉井警方啟動護果專案，確保農民財產安全。（圖由玉井警分局提供）

玉井警方啟動護果專案，確保農民財產安全。（圖由玉井警分局提供）

2024/06/03 11:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的愛文芒果，有「夏日紅寶石」之稱，台南玉井山區栽種面積廣闊，連同木瓜、芭樂、楊桃、龍眼、鳳梨、荔枝等，6、7月份進入產季，警分局啟動鷹眼護果專案，全力防堵宵小，確保農民財產安全。

玉井分局長陳添新表示，農民在收成期，都會擔心自己整年的辛苦因遭竊而蒙受損失，但果園幅員遼闊，在警力有限下，務必採取有效防堵竊賊作為。

陳添新說，親自拜訪轄內里長，以及利用民防、義警守望相助巡守隊訓練等時機，聽取農友對於警方執行護果專案的建議，展開部署。

陳添新要求各派出所、偵查隊與內勤單位針對轄區水果分布，以及農友提出的申請區域，綜合規劃納入護果巡邏路線，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止遭竊。

該分局轄內的玉井、南化、楠西等地，芒果栽種面積超過4700公頃，國內舉足輕重，收成期勢必引起宵小覬覦，為防患未然，警方以保障農民的財產安全為當前要務。

陳添新也宣導果農於園區內裝設監視器、嚇阻發報器，以及感應照明燈，還有樹立標示牌等，有效嚇阻宵小入侵。

相毗鄰的各果園，規劃區域自衛巡邏，共同執行，一旦發現可疑車輛、人士，可向分局通報，警方會於第一時間到達。

玉井警方啟動護果專案，確保農民財產安全。（圖由玉井警分局提供）

玉井警方啟動護果專案，確保農民財產安全。（圖由玉井警分局提供）

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