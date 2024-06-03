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無照男開註銷車遇攔查 狂逃5公里擦撞2車摔田裡

無照男開註銷車狂飆，翻落農田後被逮。（民眾提供）

無照男開註銷車狂飆，翻落農田後被逮。（民眾提供）

2024/06/03 10:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕一名43歲的陳姓男子無照駕駛被註銷牌照的白色小轎車，2日下午在屏東市大春路行駛時被巡邏的警方發現進行攔查，陳男加速逃逸，一路狂飆，與警方展開飛車追逐約5公里，從屏東市追到萬丹鄉，一路上陳男還連續擦撞2部車輛，最後翻車摔落農田，狼狽的從天窗脫困，被警方逮捕，屏東警分局依公共危險罪嫌送辦並開出多張罰單。

警方指出，公館派出所員警於6月2日下午執行巡邏勤務時，在屏東市大春路發現陳男駕駛逾期未檢被註銷車牌的小轎車，於是進行攔查，沒想到陳男攔查不停，高速逃離，員警立即通報線上警力攔截圍捕，陳男一路上狂按喇叭，警車則是鳴笛緊跟在後追捕，車輛在村內巷道狂飆，嚇壞了許多村民，陳男並且擦撞2部汽車，最後在到萬大橋附近失控翻落到農田內，陳男傷勢輕微擦挫傷，未有生命危險，自行爬出車外，沿途被擦撞的2部汽車，也無人受傷，但因其駕駛行為嚴重危害其他人，全案警方依公共危險罪嫌將陳男移送屏東地檢署偵辦。

另外，警方也將依陳男沿路違規駕駛行為，無照駕駛、攔檢不停等將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

無照男開註銷車，與警方追逐，翻落農田自行爬出車外。（屏東警分局提供）

無照男開註銷車，與警方追逐，翻落農田自行爬出車外。（屏東警分局提供）

無照男開註銷車與警方飛車追逐，翻落農田被警方逮捕送辦。（屏東警分局提供）

無照男開註銷車與警方飛車追逐，翻落農田被警方逮捕送辦。（屏東警分局提供）

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