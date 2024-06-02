國中生帶3.5萬引覬覦！遭8+9圍毆搶錢還錄影 中警逮9人

國中生被圍毆搶錢。（民眾提供）

2024/06/02 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓國中生由阿嬤帶大，平日不缺零用錢，引起網路認識、常在一起玩樂的洪姓少年等人覬覦，昨凌晨雙方在一中商圈巧遇，蕭生被約往附近宮廟聊天時，遭洪等多人圍毆搶走身上3.5萬元，洪一方還錄影PO網炫耀，警方獲報偵辦，迅速將施暴搶錢的洪等9人逮捕到案，訊後依法送辦。

經查，蕭姓國中生（13歲）透過網路先認識同齡洪姓少年，常邀約洪及其友人一同玩樂，期間洪得知蕭生由阿嬤帶大疼愛有加，且經常多給零用錢，因覬覦其錢財，屢次借錢未果竟心生歹念，昨凌晨雙方在一中商圈閒晃巧遇，洪得知蕭生身上攜帶3.5萬元現金，誆稱蕭生欠他錢為由，帶到附近太平路上一間宮廟談判施暴。

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期間洪等人聯手圍毆蕭生，有人徒手，也有人抽出皮帶，將蕭壓制在地，出腳踹踢等，直到打趴在地仍不放過，其中涉案張姓少女還持手機錄影，上傳網路群組，過程中蕭的現金、手機都遺失，蕭生阿嬤隨後帶著孫子驗傷後，昨天下午再到第二分局報案。

警方專案人員雖初步掌握部分涉案人身分，惟蕭男第一時間無法清楚交代，後續網路社群傳出疑似被害人遭毆打影片，員警在被害人協助下按圖索驥，兵分多路積極追緝，不到半天時間，在豐原區將南下參加宮廟活動剛返回台中的6人，以及分散太平區、北屯區、北區等地涉案的另3人，共計8男1女（7人未成年、2人成年）全數帶回偵辦。

全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地方法院少年法庭審理及台中地檢署偵辦；另張女於案發現場拍攝未成年人影片並涉及散布，警方也將張女以違反兒少法第49條第1項規定（處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱），訊後函報市政府裁罰。

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