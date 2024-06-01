私刑虐打詐團黑吃黑車手 國民黨屏東縣議員郭再添15萬交保

國民黨籍屏東縣議員郭再添被羈押5個多月後，15萬元交保。（資料照）

2024/06/01 19:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕國民黨籍屏東縣議員郭再添涉幫忙處理詐欺集團黑吃黑疑案，強押被害人到服務處拘禁、毆打，起訴後經橋頭地院裁定續押，歷經5個多月羈押，昨天獲法院裁定15萬元交保。

檢方追查，黃姓男子透過林姓男子介紹加入詐欺集團擔任車手，黃男疑侵吞200多萬元贓款，去年10月6日遭林男等人毆打，強迫簽立車輛讓渡書，黃男事後向郭再添求助。

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郭再添透過蔡男等人，同月10日凌晨到高雄市三民區一家燒烤店，把林男帶到屏東林園的服務處談判，林男趁機脫逃，被蔡男等人開車押回徒手、持鐵棍毆打，以鐵鏈綑綁拘禁在2樓。

蔡男等人隨後又押著林男，到郭再添妻子經營的屏東東港鎮民宿，涉以燒紅的湯匙燙傷林男後頸部，再將他裝入木箱，載往高雄市旗山的工寮囚禁，林男趁機以手機傳送位置訊息給胞弟及報警，才獲救。警方循線逮捕蔡男、顏男等多人。

橋頭地檢署今年2月依加重妨害自由等罪，起訴郭再添等10人，法院裁定續押3個月獲准，郭再添不服抗告指稱，他身為縣議員，尚有為民服務的理想，家有年邁父母親與未成年子女須撫養，保證絕對不與其他被告或證人有任何片面接觸，被高雄高分院駁回。

郭再添續押將届滿，橋頭地院昨天開庭審理，認為已無羈押理由，裁定15萬具保候傳。

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