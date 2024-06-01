屏東救護車與轎車擦撞衝入熱炒店 病患家屬、護理師受傷

救護車在撞擊後直接衝入路旁店面。（警方提供）

2024/06/01 17:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉台27線今天下午發生救護車與轎車擦撞事故，救護車當場被撞進路旁店面，所幸當時並未營業，但車上的病患家屬和護理師雙雙負傷，再被消防隊救護車載回原出發的醫院，事故原因釐清中。

這起事故發生在今天下午1點20分左右，當時由26歲陳姓男子所駕駛的東港輔英醫院救護車，開啟紅燈鳴警笛救護傷患由南往北經27線行駛，於新田路口紅燈時，與新田路上由西往東行駛的20歲陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，救護車當場撞進路旁熱炒店面內，所幸當時店面並未營業，但仍造成店家受損。

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警方到場後發現，救護車前車頭損壞，另救護車上副駕座為載送病患的1名家屬，因挫扭擦傷送輔英醫院，所幸原車上病患並無大礙，由輔英醫院另派救護車前來接駁，再送高雄長庚醫院，而轎車的右前輪周邊板金損壞，雙方駕駛酒測值均為0，相關肇事原因調查釐清中。

據了解，救護車上病患因出現吐血症狀，因此由輔英醫院轉院至長庚醫院。由於救護車撞入店面後，副駕座上的病患家屬稱，右手臂及雙腿踁骨處皆非常疼痛，因副駕車門無法開啟，經側臥向駕駛座後，由消防人員救出送醫，而原本與病患同於後側救傷空間的護理師，亦傳出因為車禍的震動致出現不適，雙雙再由消防分隊送回輔英救治。

警方呼籲，民眾駕車進入市區道路及路口請減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障用路人安全。

救護車撞擊後直接衝入路旁店面。（警方提供）

救護車在撞擊後直接衝入路旁店面。（警方提供）

台27線新園鄉新田路口發生救護車與轎車擦撞事故。（警方提供）

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