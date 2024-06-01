56歲派出所長酒駕肇事 退休金恐不保
2024/06/01 17:18
首次上稿：16:43
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更新時間：17:18
〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣議員陳宏宗上月30日一席「警方要體恤酒駕民眾」的言論引發爭議，事後他向警方道歉，也強調會勸導農民少飲酒，不過當天晚上竟發生一起派出所長疑因酒駕與另輛自小客相撞事件，該名達屆齡可申請退休的所長卻因酒駕恐退休金不保。
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該名56歲所長當天在幾杯黃湯下肚後仍開車返家，路經台20甲線叉路時，在南下車道與另輛自小客相撞，余姓駕駛僅有胸頸輕傷，副駕乘客安然無恙，但所長則疑有輕微腦震盪，經警方酒測後換算酒測值約0.4mg/L，送醫治療無大礙。
台東地檢署表示，案件仍由警方處理；處理這起車禍的關山警分局則低調回應「一切依法處理」，詳細情形以所長所屬分局發言為主；據了解，該名所長出院後將以函送方式移送地檢署偵辦。
據悉，該名所長相當熱心，當地民眾若是遇到車輛拋錨，所長得知後會前往協助叫車維修，並把故障車推至路邊，另也曾在寒夜中尋獲走失老人。
居民還說，所長有次還協助酒醉路倒婦人並將她帶離路面，也算功德一件，分局後來還發新聞稿提醒勿飲酒過量、勿酒駕，想不到當年的施救者自己快退休了卻酒駕肇事，令人不勝唏噓。