56歲派出所長酒駕肇事 退休金恐不保

左側車輛為所長駕駛自小客，與另輛直行車相撞，所有2車人員無大礙。（胡姓民眾提供）

2024/06/01 17:18

首次上稿：16:43

更新時間：17:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣議員陳宏宗上月30日一席「警方要體恤酒駕民眾」的言論引發爭議，事後他向警方道歉，也強調會勸導農民少飲酒，不過當天晚上竟發生一起派出所長疑因酒駕與另輛自小客相撞事件，該名達屆齡可申請退休的所長卻因酒駕恐退休金不保。

請繼續往下閱讀...

該名56歲所長當天在幾杯黃湯下肚後仍開車返家，路經台20甲線叉路時，在南下車道與另輛自小客相撞，余姓駕駛僅有胸頸輕傷，副駕乘客安然無恙，但所長則疑有輕微腦震盪，經警方酒測後換算酒測值約0.4mg/L，送醫治療無大礙。

台東地檢署表示，案件仍由警方處理；處理這起車禍的關山警分局則低調回應「一切依法處理」，詳細情形以所長所屬分局發言為主；據了解，該名所長出院後將以函送方式移送地檢署偵辦。

據悉，該名所長相當熱心，當地民眾若是遇到車輛拋錨，所長得知後會前往協助叫車維修，並把故障車推至路邊，另也曾在寒夜中尋獲走失老人。

居民還說，所長有次還協助酒醉路倒婦人並將她帶離路面，也算功德一件，分局後來還發新聞稿提醒勿飲酒過量、勿酒駕，想不到當年的施救者自己快退休了卻酒駕肇事，令人不勝唏噓。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法