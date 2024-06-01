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假投資詐團主嫌被逮 辯身上百萬贓款是「母親節紅包」

逮捕黃嫌時還恰好見到他拎著裝有現金百萬元紙袋，黃嫌情急之下竟辯稱是「母親節紅包」，讓警方啼笑皆非。（記者鄭景議翻攝）

逮捕黃嫌時還恰好見到他拎著裝有現金百萬元紙袋，黃嫌情急之下竟辯稱是「母親節紅包」，讓警方啼笑皆非。（記者鄭景議翻攝）

2024/06/01 14:16

〔記者鄭景議／台北報導〕以黃姓犯嫌為首的詐騙集團，今年初透過在Youtube投放假投資廣告，佯稱有投資股票獲利管道，以此詐騙民眾，黃嫌還招募未成年人當車手提款，新北市永和分局警方獲報後，近日執行3波查緝行動，緝捕黃嫌在內的8名詐團成員，今日宣告破案，其中逮捕黃嫌時還恰好見到他拎著裝有現金百萬元紙袋，黃嫌情急之下竟辯稱是「母親節紅包」，讓警方啼笑皆非。

警方調查，詐騙集團先是在Youtube投放假投資廣告，被害人點廣告後，會被邀請加入不明投資Line群組，在透過各種花言巧語要被害人投資股票，其中有被害人以面交方式交付現金新台幣30萬元予詐團成員後發現上當，通報永和分局警方。

黃嫌還會面試招募詐欺車手，利誘未成年人加入從事詐騙，永和分局警方組成專案小組調查，近日見時機成熟，兵分三路前往詐騙集團據點查緝；拘提黃嫌時，黃嫌的手提紙袋裡裝有現金新台幣100餘萬元，黃嫌無法交代現金來源，情急下辯稱是要給媽媽的母親節紅包

在搜索集團據點時，還發現另名犯嫌車手提現金100餘萬元前來交付，當場以現行犯逮捕；全案查扣贓款現金新台幣200餘萬、第三級毒品k他命73.55公克及工作手機等證物，警方訊後將8人以違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

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