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法官許蓓雯擔任父親告訴代理人 考績吃丙興訟敗訴確定

苗栗地院法官許蓓雯擔任父親傷害案件的告訴代理人，被認定違反法官倫理規範，職務評定被評為「未達良好」，考績吃丙，許不服興訟，最高行政法院判她敗訴確定。（記者楊國文攝）

苗栗地院法官許蓓雯擔任父親傷害案件的告訴代理人，被認定違反法官倫理規範，職務評定被評為「未達良好」，考績吃丙，許不服興訟，最高行政法院判她敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/05/30 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕苗栗地院法官許蓓雯擔任父親傷害罪案件的告訴代理人，被認定違反法官倫理中「法官不得執行律師職務」的規範，將她2019年職務評定列為「未達良好」，考績吃丙。許不服，狀告司法院、苗栗地院，台北高等行政法院認定職務評定處分無誤，判許敗訴；許不服上訴，最高行政法院今判她敗訴確定。

判決指出，許蓓雯從2017年至2019年擔任父親的告訴代理人，構成「執行律師職務」情形，有違法官倫理中「法官不得執行律師職務」的規範，許曾被苗栗地院院長，依法官法規定給予口頭警告，但2019年的職務評定仍列為「良好」。

不過，司法院認為許蓓雯違反法官倫理規範，影響司法形象及一般人民對司法的信賴，將其2019年職務評定改列「未達良好」，考績丙等。許不服，提起行政訴訟。

許蓓雯主張，父親是傷害案的被害人，不識字也不諳國語，她才依刑事訴訟法規定擔任告訴代理人，且刑事訴訟中，告訴代理人只是輔助告訴及偵查，不以具備律師資格為限，所以她只代替父親陳述告訴理由，否認執行律師職務。

許蓓雯強調，她以直系親屬身分擔任父親告訴代理人，並非以法律專業之人到庭提供額外法律協助，且該案法官詢問職業時，自己已主動解除委任；而且苗栗地院院長已給她「口頭警告」，職務評定如果又被列為「未達良好」，有違比例原則及最小侵害原則。

司法院、地院指出，許蓓雯擔任父親告訴代理人，並出庭陳述意見，還具體爭執該案被告是否構成刑事犯罪、有無犯意、重傷認定標準等，已經逾越「單純提供法律諮商」的範疇，已違反法官倫理規範。

台北高等行政法院認為，許蓓雯行為構成「執行律師職務」情形，違反法官倫理中「禁止法官執行律師職務」的規範，其職務評定被評為「未達良好」，於法有據，判她敗訴。許不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，司法院處分於法有據，北高行判決無誤，今判決駁回上訴，全案確定。

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