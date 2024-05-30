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首頁　>　社會

不滿遭按喇叭下車理論 特斯拉男遭黑衣男打倒在地

特斯拉張男找後車黑衣薛男理論。（記者姚岳宏翻攝）

特斯拉張男找後車黑衣薛男理論。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/30 13:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕行車糾紛竟當街上演全武行。35歲張姓男子駕駛特斯拉電動車，行經台北市長春路、慶城街口，疑似不滿後車按他喇叭，下車理論，沒想到對方黑衣駕駛竟以柔道掃腰將張男摔在地上，一陣痛毆後隨即離去，張男被打後報警，警方在吉林路找到動手的21歲薛姓男子，由於張男尚未提告，警方先依社維法送辦薛男。

松山警分局民有派出所本月28日晚間7時許獲報，長春路、慶城街口發生行車糾紛案，警方到場時未發現打架情事，張男表示他駕車遭對方逼車，下車欲與對方理論，卻遭徒手毆打。

根據路口監視器畫面，當時兩車都在路口等待左轉，張男要等對向車流先過，後方駕駛薛男疑似不耐，長按喇叭，張男不滿下車理論，後車駕駛薛男也下車，過程中張男一度用膝蓋頂了車門不讓薛男下車，薛男下車後將張男打趴在地。

當時薛男還到後車廂拿球棒，幸好車上兩位友人下車勸阻，並將球棒放回後車廂，未造成更大傷害，被打的張男表示將在驗傷後再行提告，警方先將動手薛男，依社會秩序維護法第87條送辦，並呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，遇有糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事一定迅速究辦。

張男遭薛男打倒在地。（記者姚岳宏翻攝）

張男遭薛男打倒在地。（記者姚岳宏翻攝）

兩名友人勸阻薛男。（記者姚岳宏翻攝）

兩名友人勸阻薛男。（記者姚岳宏翻攝）

薛男還到後車廂拿球棒。（記者姚岳宏翻攝）

薛男還到後車廂拿球棒。（記者姚岳宏翻攝）

警方找到薛男時搜出球棒。（記者姚岳宏翻攝）

警方找到薛男時搜出球棒。（記者姚岳宏翻攝）

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