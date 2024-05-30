「愛情詐騙」4次損失900萬 婦哀怨問「為什麼老是發生我身上？」

謝婦得知第4次受騙，哀怨問「為什麼老是發生在我身上？」。（警方提供）

2024/05/30 12:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局今天（30日）公布一起特殊詐騙，69歲從事房屋仲介的謝姓喪偶婦人，本月（5月）15日到超商買1萬元遊戲點數，超商店員懷疑她受騙而報警，台中市警察局第三分局立德派出所女警程芳瑜驚訝說，「怎麼又是妳？」，原來謝婦屢受「愛情詐騙」至少3次，損失將近900萬元，她仍執迷不悟，謝婦得知這是她第4次受騙，哀怨問「為什麼老是發生在我身上？」。

女警為了打醒謝婦，還強調「外國機師身邊都是漂亮女孩，為何看上妳？」。三分局立德所內的記錄顯示，謝婦之前曾受騙3次，且都是手法一樣的「愛情詐騙」，只是情人對象不一樣，她曾上網認識一位自稱是台灣人的楊先生，對方慫恿她投資，「未來共度財富自由的人生」，她也曾認識自稱是「美國戰地醫師」等外籍人士，卻是用中文簡體字與她溝通，前後3次她共匯款受騙，近900萬元與感情一樣，都是一去不回返。

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立德派出所警員程芳瑜、錢明緯本月15日上午9點多，接獲報轄內超商通報，店員指婦人要購買台幣1萬元的遊戲點數，店員見婦人年紀，不是買遊戲點數的客群，不料，程員一見婦人，立刻認出「欸？妳是不是有來過？」，謝婦也很不好意思，答覆說「這是我的私事，你們這樣（阻止買遊戲點數），我很為難」。

在警方勸導下，謝婦卸下心防說，她的丈夫已經過世，她這次又在網路上認識帥氣的航空公司機師，這位機師承諾退休後到台灣與她團聚，對方還宣稱送禮物給她，但要支付12萬餘元的進口關稅，警方見訊息都是中文簡體字，謝婦卻不起疑，對方宣稱可購買遊戲點數支付，謝婦立刻到超商，已經被騙得阮囊羞澀的她，想先買1萬元點數。

上述騙術，員警也是倒被如流，警方認為謝婦勇於追愛，卻每每落入詐騙集團的圈套，這些未曾謀面的情人僅在網路上描繪未來，讓她陸續砸入近900萬元的積蓄，最後財富與感情全都是一場空，這次又遇上假機師示好，這種「愛情包裹」的萬年詐騙老梗，讓員警高聲說「這是詐騙啦！」。

謝婦終於打消買點數的念頭，也答應自己會刪除對方的帳號，卻也感嘆「為什麼老是發生在我身上？」，員警也說，這名機師如果是真的，「身邊一定都是漂亮的外國女生，為什麼要找妳？」，員警告訴她，勇敢追愛是好事，但是下次請她一定要將人帶到員警面前「鑑定」，避免再遇到愛情騙徒。

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