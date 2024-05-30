退休男押上500萬元老本 台中警抓到骨折忍痛賺黑心錢的車手

台中警方埋伏抓到車手，保住曾姓男子的500萬元退休金。（警方提供）

2024/05/30 11:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊今天（30日）公布這兩年阻止詐欺績效，共攔阻受詐匯款18億餘元，最經典案例是今年4月底，退休的曾姓男子身陷「假股票投資詐欺」騙局，到銀行領款500萬元，銀行職員告知是詐欺，執迷不悟的曾男堅持要把退休金全押了，警察接獲銀行通報，到曾男住處埋伏，抓到右手掌骨折，忍痛來面交的21歲劉姓車手，這名車手案發後被羈押禁見。

警方調查，曾男見網路的投資股票小廣告，加入詐欺集團設置的股票投資社群，他先投資數十萬元，見帳面獲利極高，遂於4月底把退休金500萬元領出，想一口氣「ALL IN」全押了，但他到銀行領錢時，銀行職員卻告知是騙局，執迷不悟的曾男根本聽不進去，執意領500萬元，接獲通報的警察，乾脆讓曾男將500萬元領回家，再到曾男住處附近埋伏。

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警方很快見到年僅21歲劉姓車手出面拿錢，將他壓制拘捕，拘捕過程中，右手掌骨折的劉男，痛得哇哇大叫，警察才知道他案發前右手掌骨折，仍忍痛假冒銀行理財專員賺黑心錢，他身上帶著假造的投顧公司工作證，還有一批空白收據、印章，學歷僅高職畢業，之前是餐廳服務生的劉男，被捕前待業，台中地檢署依涉嫌加重詐欺等罪名，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

台中市警局刑事警察大隊指出，隨著技術演進，詐騙集團手法也日新月異，警察在阻斷金流等壓制詐欺集團氣焰的作為之外，「即時攔阻」成為中市警局目前打詐的重點工作，藉由加強與金融機構行員聯繫，建立共同阻詐防線，透過第一線與民眾接觸的銀行行員，落實關懷提問，共同打擊詐欺，從2022年起的「警銀聯阻防詐」計畫啟動迄今，台中市這兩年多來，已攔阻2722件，金額高達18億2030餘萬元，獲得表揚的銀行人員等有功人員累計2500多人，這些機警的行員與正義警察，是真正守護台中市民的「阻詐英雄」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

年僅21歲車手，身上帶各種不同的假證件。（警方提供）

警方壓制劉姓車手時，他右手掌（圖中下）骨折包裹繃帶，痛得哇哇大叫。（警方提供）

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