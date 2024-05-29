天道盟向基隆廟口商家強索保護費266萬 會長、前會長起訴

天道盟太陽會基隆分會黃姓會長夥同小弟，向基隆廟口業者強索保護費遭起訴。（資料照）

2024/05/29 16:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦黑道向廟口商家強索保護費案，查出天道盟同心會、太陽會，長期向業者強索保護費，疫情期間也照收不誤，甚至黑道大哥入監後，大哥的女兒打著太陽會基隆分會名義「接棒」繼續收，累計10年向酒店、卡拉OK等業者強索266萬元保護費。檢方今（29）天偵結將會長、前會長、小弟等人依涉犯組織犯罪防制條例罪起訴。

2021年10月間，基隆市警局刑警大隊接獲線報，有黑道向基隆廟口業者強索保護費。由於時值疫情期間，承辦刑警為瞭解黑幫索討保護費現況，冒著染疫風險暗中蒐證後，報請時任承辦檢察官、現任士林地檢署主任檢查官江柏青指揮偵辦。未料，2022年3月間，承辦警官前往銀河小吃卡拉OK佈線時染疫，引發軒然大波。

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同年7月間，檢警掌握天道盟太陽會基隆分會黃姓會長、吳姓大哥以基隆廟口奠濟宮為據點，向廟口等14家業者強索保護費案事證，將黃、吳等人羈押後獲報，仍有黑幫繼續向業者強索保護費。

隔年5月間，檢警查出，原來是太陽會基隆分會謝姓前會長、與天道盟同心會前蘇姓會長等人輪流向另2家業者索討保護費，案經數月調查，基隆地檢署今天偵結將蘇姓等人依違反組織犯罪條例罪嫌起訴。

起訴書指出，天道盟基隆同心會前蘇姓會長自2012年間起指使陳姓小弟向愛三路酒店業者強索2萬元保護費，蘇因案入監被關後，2012年11月間改由天道盟太陽會基隆分會謝姓前會長命傅姓小弟繼續向業者收取保護費，謝姓前會長2022年3月因案入監前，要求接班的黃姓會長，將收取的保護費交給他女兒，做為生活費用。

黃姓會長自2022年4月起陸續將向商家強索的保護費交給謝的女兒，後因謝女未收到保護費，才於2022年8月至10月間，打著太陽會基隆分會名義，跑去向業者索討2萬元保護費度日。

檢警統計，蘇姓前會長自2012年起與謝姓前會長、黃姓會長等人，接續指使小弟向酒店業者搜索保護費、與謝女向業者索討保護費至2022年，累計10年共向2業者收取266萬元保護費，認定蘇、謝姓、黃姓與謝女、陳姓、傅姓等小弟等人涉犯涉犯組織犯罪條例罪，將蘇等人提起公訴。

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