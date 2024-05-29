恭喜！大樂透頭獎落彰化和美 「熊福氣」1注獨得1億

台彩大樂透頭獎一注獨得，1億獎金獎落彰化和美，由新庄里彰新路「熊福氣彩券行」所開出。（賴清美提供）

2024/05/29 11:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台彩大樂透昨天開出一注獨得的頭獎，中獎獎金為1億元，由彰化縣和美鎮新庄里彰新路「熊福氣彩券行」所開出，消息傳出後，民眾都關心到底誰是那個幸運的億萬富翁。店家透露，外籍移工喜歡買刮刮樂，台灣民眾習慣買大樂透，幸運兒應該是台灣人！

彰化縣議員賴清美今天一早就去沾沾喜氣，她說，店家透露這是第一次開出億萬頭獎，也覺得非常開心，由於新庄里位於彰化市、和美鎮的交界處，鄰近工廠多、住家也多，加上彰新路是和美、伸港通往彰化市的重要聯絡道路，車流量很大，會上門光顧的客人，有移工，也有台灣人。

請繼續往下閱讀...

不過，民眾都在關心億萬富翁到底是移工？還是台灣人？店家向賴清美透露，移工喜歡刮刮樂，因為這可以馬上知道中獎了沒有，台灣人喜歡買樂透彩，可以自行選號，也可以電腦選號，樂趣比較大，獎金也比較多，因此，應該是台灣人中獎機率比較大。但到底是在地人還是過路客，這就不一定了，因為彰新路的車流量很大，廠商、來彰化上班的外地人或是住在彰化的人都有可能。

賴清美說，根據台彩官網，1億獎金就算扣掉20％的稅金，也還有8000萬元，這真的是一筆很大的數字，恭喜財神爺降臨彰化和美，讓民眾發大財。

彰化縣近來好運連連，日前彰化秀水統一超商的秀發門市，才開出1000萬的千萬發票，這位幸運兒只花了39元買飲料就中1000萬元，相隔不到幾天，樂透1億大獎又獎落彰化和美，獲得財神爺的眷顧！

台彩大樂透頭獎一注獨得，1億獎金獎落彰化和美，由新庄里彰新路「熊福氣彩券行」所開出。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法