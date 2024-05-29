心智缺陷母虐死女嬰 判4年2月

最高法院。（資料照）

2024/05/29 11:22

〔記者張文川／台北報導〕有智能不足缺陷的台南市林姓女子，3年多前因對剛出生數月的女兒哭鬧感到不耐煩，多次將女兒拋摔在床上或地上，導致女嬰身受多處骨折、嚴重腦水腫、兩眼視網膜出血；二審台南高分院考量她有心智缺陷，行為時辨識能力低下，依家暴故意傷害兒童致死罪，量處4年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

林女的女兒於2020年10月底出生，2021年2月1日傷重被送醫，急救診治至4月17日，終因多重器官衰竭而死亡，在世僅短短5個半月，沒想到竟是被親生母親凌虐致死。

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判決指出，林女因不耐照顧幼女，基於傷害犯意，3個月期間接續毆打女嬰多次，甚而往床上、地上拋摔，剛出生的女嬰身體各部位皆極為脆弱，被虐得四肢多處骨折、腦部嚴重水腫、雙眼視網膜多處出血，終致缺氧性腦病變和多重器官損傷陷入昏迷，2021年2月1日被發現她已無生理反應，才被送到成大醫院急救，雖恢復心跳，但不曾甦醒，持續呈3度重度昏迷，醫治至4月17日宣告不治身亡。

台南市政府社會局獨立代表女嬰提出告訴，檢察官相驗後也自動檢舉，偵查起訴。一審台南地院審 酌林女智能缺陷導致辨識能力低下而犯案，減刑量處4年2月。

二審台南高分院認為，林女情緒控制不佳，未善盡人母的保護教養責任，不但未耐心對待、妥適照顧剛出生不久的幼兒，反而對其施暴，致女嬰傷重死亡，惡性不輕，本應處以重刑；但考量林女犯後坦認犯行，且因其智能不足，內在自我控制力不佳，致使女兒喪失寶貴生命，她事後內心也備受煎熬，因此維持4年2月刑期。

最高法院認為二審量刑合乎裁量權範圍且已充分說明理由，駁回上訴，全案確定。

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