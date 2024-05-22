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台大前總務處職員李明禮涉收賄 懲戒法院判撤職

台灣大學總務處專員李明禮承辦採購涉收賄，懲戒法院判決撤職、停止任用3年。（記者楊國文攝）

台灣大學總務處專員李明禮承辦採購涉收賄，懲戒法院判決撤職、停止任用3年。（記者楊國文攝）

2024/05/22 15:02

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學前總務處職員李明禮被控在任時，辦理全校節能燈具汰換採購案，涉向廠商長期收賄，高等法院依貪污治罪條例的2個「不違背職務收受賄賂罪」，判李男6年6月、褫奪公權4年，其未扣案犯罪所得173萬多元應追徵、沒收；懲戒法院斥責李男傷害政府名譽且情節重大，判決撤職、停止任用3年。

檢方調查，台灣大學2009年起推動節約能源專案，以專款補助採購金額50%之方式，推動校內各所屬單位逐批汰換舊有的「T8」燈具為高效率電子式省電燈具即「T5」燈具，李明禮自2012年11月起負責此採購案。

德欣公司2009年起陸續施作台大各單位、系所的「T5」燈具更新採購、「T5」小額維護案，但德欣公司因被債權人強制執行而破產，德欣負責人許雙晉為避免已施作的工程因尚未驗收導致無法請款，致血本無歸，引介開普光電接手施作「T5」小額維護案，開普亦於2012年11月得標「T5」全責式維護案。

檢方認定，李明禮利用先施工後發包、小修繕綁大更新案方式，向業者要求回扣，收賄從10%一路喊漲至30%，4年間收取178萬元回扣，教育部政風處發現後舉報，檢方依貪污治罪條例的2個「不違背職務收賄罪」起訴李明禮等人。

台北地院依貪污治罪條例的2個「不違背職務收受賄賂罪」，重判李明禮8年6月、褫奪公權8年，全案上訴後，高等法院酌減刑責，今年3月改判李男6年6月、褫奪公權4年，其未扣案犯罪所得173萬多元應追徵、沒收。可上訴三審。

懲戒方面，懲戒法院認定李男負責台大採購案竟收賄，傷害政府名譽且情節重大，判決撤職、停止任用3年。可上訴。

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