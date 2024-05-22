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翁性侵判刑強制治療17年癌末「不想死在裡面」 高院裁定延長治療1年

7旬翁性侵判刑已被執行強制治療17年，目前因癌症未期拒絕延長強制治療，稱「不想死在裡面」，高院仍裁定繼續延長治療1年。（記者楊國文攝）

7旬翁性侵判刑已被執行強制治療17年，目前因癌症未期拒絕延長強制治療，稱「不想死在裡面」，高院仍裁定繼續延長治療1年。（記者楊國文攝）

2024/05/22 14:59

〔記者楊國文／台北報導〕羅姓男子在2007年因性侵女子，2009年遭判刑6年10月及強制治療確定，但他因再犯危險並無顯著降低遭持續強制治療，檢方聲請繼續延長，他說自己74歲且肺癌末期，且已經接受強制治療17年，請求停止強制治療，「不想死在裡面」，但高等法院認為仍有強制治療必要，裁定今年7月31日起算1年，繼續延長執行強制治療。

檢察官聲請指出，羅翁因妨害性自主等案件，經法院裁定令入相當處所施以刑後強制治療，必須至其再犯危險顯著降低為止，並應每年鑑定、評估有無停止治療的必要性。

檢察官稱，羅翁經醫院的刑後強制治療處所治療評估小組會議，決議認定羅翁有繼續治療的必要，因此聲請從今年7月31日起，繼續延長執行強制治療1年。

羅翁指出，罹患肺腺癌第4期，是肺癌末期，他已經74歲，不能繼續住在醫院接受強制治療，請讓他交保，並稱「我要死也要死在外面，我不想死在裡面」，他接受強制治療前後已長達17年，比刑期更長，卻都無法假釋，反問「我有那麼可惡嗎？」羅翁說他非常不服氣，要求「還我公道」。

羅翁的律師主張，羅翁被判刑6年10月確定，強制治療竟然比刑期還長，性衝動應該有所減弱，他已經是癌症末期，每天要吃很多藥，應該身體會很虛弱，理論上他應該沒有再強制治療的必要，請求勿再延長其強制治療。

高等法院認為，羅翁去年被高院裁定有繼續執行強制治療必要，而自去年7月31日起算繼續延長1年的強制治療，雖提起抗告，仍遭最高法院駁回確定，將於今年7月30日屆滿。

高院指出，經強制治療機關強制治療評估小組認定，羅翁仍有繼續治療必要，高院審酌羅翁涉案情節、目前治療情況、鑑定報告所做的評估結果，認定其再犯危險並無顯著降低，無法從羅翁年紀已高、目前罹癌等情形而停止強制治療，因此裁定繼續延長執行強制治療，期間自今年年7月31日起算1年。可抗告。

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