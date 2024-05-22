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高雄小港大型車如過江之鯽 警方公布交通大執法熱點

小港警方展開大型車交通大執法。（圖由民眾提供）

小港警方展開大型車交通大執法。（圖由民眾提供）

2024/05/22 13:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區周遭工業區林立，小港分局將在中山四路、沿海路等交通違規熱時熱點，即日起展開為期一個月「取締違規大型車」勤務，以降低大型車事故造成的傷害。

小港警分局指出，即日起在中山四路及沿海一、二、三路段、漢民路、中林路、金鋁街等路段，執行交通大執法；取締違規樣態包括「闖紅燈」「超載」、「超速」、「行駛管制區」、「紅線臨停」、「未依規定裝設行車視野輔助系統」等。

小港分局轄區有臨海工業區，緊鄰的行政區還有林園石化工業區、大發工業區及和發產業園區，大型車如過江之鯽，據小港分局分析，大型車行駛沿海一、二、三路段較易發生交通意外事故；執行專案期間，員警攔查大型車輛時，也向大型車司機宣導內輪差、駕車勿使用手機等安全觀念。

小港分局統計，今年度迄今共取締1587件，違規型態以違規停車499件、違反管制路線385件、超載、超長74件、貨物捆綁未牢固48件、未加裝行車視野輔助系統21件、超速23件、闖紅燈（含紅燈右轉）104件。

小港分局長徐釗斌指出，大型車因車體長、車身重，車體四周均有死角及盲點，轉彎或變換車道時的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響肇事，因此駕車行駛道路時，切記與大型車輛保持安全間隔與距離，小港警方也將持續規劃取締勤務，避免大型車因視覺死角及內輪差而發生交通意外事故

警方攔查大型車並宣導安全觀念。（圖由民眾提供）

警方攔查大型車並宣導安全觀念。（圖由民眾提供）

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