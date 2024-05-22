中捷砍人案》中捷拿長傘乘客變多 高鐵籲留意緊急對講機按鈕

中捷發生隨機砍人事件後，乘客帶長傘搭車。（記者黃旭磊攝）

2024/05/22 12:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運昨天（21日）發生洪姓男護專生隨機砍乘客事件，台中市捷運警察隊上午加派警力進駐車廂，巡視高鐵台中站沿線安全，不少乘客為自保帶長傘搭車；高鐵也因應維安作為，呼籲旅客留意車廂前後設置「旅客緊急對講機」按鈕位置，按下就可直接聯絡列車長通報安全狀況。

台中捷運發生隨機砍傷乘客事件後，捷運警察上午加派駐警站在首節車廂，於高鐵台中、烏日、九德及九張犁等站監望車廂動態，配合台中捷運保全人員在列車行進間走動巡視，查看旅客及座位下方是否有刀械等危禁品。

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由於20歲洪姓男護專生隨帶3刀隨機砍殺乘客時，27歲許姓長髮男及呂姓高中生等乘客奮力抵抗，其中「雨傘男」助攻持長傘狂打洪嫌，儘管多次誤擊許姓長髮男，仍被網友盛讚「長傘被既能拉開距離自保，又當作武器防身」，根據記者隨車觀察，不少乘客攜帶長傘搭車自保。

有民眾反映中捷車廂內緊急按鈕按了沒用，對此，高鐵因應維安作為強調，各節車廂前後都設置「旅客緊急對講機」按鈕，旅客按鈕即可直接聯絡列車長，讓列車長立即通報行控中心及駕駛，由行控中心通報鐵路警察，同時，列車上會有隨車保全在列車離站後立即巡視車廂，鐵路警察派制服及便服員警也會機動護車。

中捷保全人員在行進間巡檢。（記者黃旭磊攝）

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