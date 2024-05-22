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彰化波麗士夜市擺攤在賣什麼？ 原來是防詐宣導送禮

彰化刑警大隊在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，果吸引大批民眾參與。（圖由警方提供）

彰化刑警大隊在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，果吸引大批民眾參與。（圖由警方提供）

2024/05/22 09:59

〔記者湯世名／彰化報導〕波麗士到夜市擺攤究竟「葫蘆裡賣什麼藥？」彰化縣警局刑警大隊日前在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導最新詐騙手法與防詐觀念，果然吸引民眾目光，共送出600份精美禮物，其中以5隻可愛刑事bear熊娃娃最吸睛，充分達到寓教於樂，警方並預告暑假還將舉辦多次夜市宣導來打詐。

彰化縣刑大防詐宣導團17日晚間到號稱彰化地區最大且人潮最多的精誠夜市擺攤，現場備有雞蛋糕、扭蛋與刑事bear熊娃娃，獎品多達600份。逛夜市的民眾起初還一頭霧水，不解為何警察人員會來夜市擺攤。

活動一開始，警察拿出大聲公向往來的民眾大聲宣導「假投資」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」及「假網拍」等詐騙手法，還提醒民眾，近期詐騙集團假冒中華郵政，寄送假郵局通知單，通知民眾包裹配送異常，並提供假郵務專員的「手機號碼」，民眾撥打詐騙電話後，可能遭盜取個人資料或遭詐騙。

現場詐騙宣導活潑有趣，排隊玩遊戲的民眾絡繹不絕，防詐宣導效果相當好；彰警防詐宣導團也預告，今年暑假期間將再前往精誠夜市設攤宣導，請民眾密切關注「彰化縣警察局刑事警察大隊」臉書粉絲團，掌握最新活動消息。

彰化縣警局長陳明君表示，今年第1次全國同步打詐專案期間，彰警共查獲詐欺集團44件、192人，查扣不法所得價值3958萬餘元。民眾除了認識詐騙手法，心態也要正常，對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、對可疑的網路人士謹慎查證身分。防詐視同作戰，全民防詐，才能將詐騙趕出彰化。

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，達到寓教於樂效果。（圖由警方提供）

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，達到寓教於樂效果。（圖由警方提供）

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念抽獎送禮，吸引親子目光。（圖由警方提供）

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向逛夜市的民眾宣導詐騙手法與防詐觀念抽獎送禮，吸引親子目光。（圖由警方提供）

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，達到寓教於樂效果。（圖由警方提供）

彰化刑大在彰化市精誠夜市擺攤，向民眾宣導詐騙手法與防詐觀念，達到寓教於樂效果。（圖由警方提供）

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