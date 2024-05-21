5/21 大樂透頭獎1注獨得！端午加碼19人爽抱走百萬

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/05/21 22:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月21日）開獎的第113000054期大樂透頭獎開出1注，由新竹市北區金竹里金竹路131號一樓「星好運商行」開出；大樂透端午加開100萬獎項則開出23組，其中19組單注中獎、各得100萬元，4組為2注均分、各得50萬元。

第113000054期大樂透中獎號碼「01、30、34、35、38、42，特別號：15」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎共2注中獎，每注可得121萬1559元；參獎共38注中獎，每注可得6萬8671元；肆獎共114注中獎，每注可得1萬4715元；伍獎共2054注中獎，每注可得2000元；陸獎共3177注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1753注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9420注中獎，每注可得400元。

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第113000054期49樂合彩中獎號碼為「01、30、34、35、38、42」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共127注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2566注中獎，每注可得1250元。

第113000122期今彩539中獎號碼為「01、03、16、24、31」，頭獎摃龜；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共6772注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬707注中獎，每注可得50元。

第113000122期39樂合彩中獎號碼為「01、03、16、24、31」，四合共3注中獎，可得21萬2500元；三合共331注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6833注中獎，每注可得1500元。

第113000122期3星彩中獎號碼為「054」，壹獎共60注中獎，每注可得1萬元。

第113000122期4星彩中獎號碼為「4647」，壹獎共16注中獎，每注可得10萬元。

第113000054期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為27注，開出23組，其中19組為單注中獎、各得100萬元，4組為2注均分、各得50萬元，尚餘77組未開出，將於下期（5月24日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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