違法狗場餓死幼貓、犬隻受傷未就醫慘死 負責人起訴

日前警方持搜索票前往陳男狗場，發現部分犬貓未獲及時醫治慘死。（雲林地檢署提供）

2024/05/21 18:12

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府今年2月曾獲報，前往45歲陳男設在林內鄉的私人狗場稽查，發現多隻貓狗消瘦病弱，全案當時依違反動保法送辦。豈料陳男惡行不改，稽查人員多次稽查均被拒，雲林地檢署介入指揮偵辦，發現陳又違規飼養，且未給予適當飼養環境，導致幼貓活活餓死、犬隻側身腐爛等。雲檢日前偵查終結，依動保法將陳男提起公訴。

雲林縣動植物防疫所2月接獲檢舉，指林內陳男私人狗場有不當飼養，會同警方等突襲稽查。發現134隻貓狗全被關在鐵籠裡，普遍消瘦病弱。

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當時人員查出，陳男2015年曾因違法動保法被彰化縣府裁處禁止飼養，4年前搬到林內租地。場域內的貓狗來源是民眾通知救援，另陳男還在臉書提供匯款帳號接受贊助，豈料卻是「假愛心」。

雲林地檢署表示，縣府3月19日裁罰陳男20萬2000元罰鍰，陳男仍一再故犯。同月26日稽查人員再去稽查，發現又違規飼養26隻犬貓，其中還有5隻幼貓因被刻意與母貓隔離而死亡。稽查人員3月27日至4月3日間再前往稽查，陳男都拒絕開門，於是責請斗六警分局報請地檢署偵辦。

4月12日警方持搜索票再次進入狗場，又發現陳男違規飼養37隻犬貓，1犬頸部明顯外傷，未獲醫療，甚至還有1犬疑似因側身受傷，未獲及時醫治，導致皮肉腐蝕慘死。

雲檢表示，發現多隻貓狗同籠、髒汙未清且通風不佳，導致動物死亡，屍身都已見骨都未見移除。認為陳男涉嫌違反動保法，故意再次虐待動物至使受傷、死亡等罪嫌，日前偵查終結，提起公訴。

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