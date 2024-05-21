520爆出竹北女刑警涉違紀案 內鬥之說甚囂塵上

新竹縣竹北警分局驚爆女刑警涉足不妥當場所，警方調查之際，網路紛傳可疑海報尋找「芊芊」，選在520披露，也讓內鬥之說甚囂塵上。 （擷取自網路影片）

2024/05/21 14:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局27歲的潘姓女刑警因涉足不妥當場所，被記1大過處分並調職，警方連日追溯調查，截至目前尚未確切證據證明女警兼差及涉毒，讓家屬親友氣憤，不排除對報導不實的媒體提告；而值此之際，網路紛傳可疑海報尋找「芊芊」，距離案發10日選在520披露，也讓內鬥之說甚囂塵上。

竹北警分局長張世儒今上午出面說明調查過程，表示潘女從警服務約5年，家境小康，未曾聽聞有經濟困難，除有相當存款，還有投資股票，就財務狀況並不缺錢，因此「兼差賣身」之說，是否有其他因素，會持續進一步調查釐清。

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內部人員透露，潘姓女刑警年輕且個性活潑，交友廣濶，頗有異性緣，評價兩極化。潘女這次被爆料，據了解是內部人員檢舉她簽到不實，勤務時間疑似兼差；不過警方溯前追查潘女的行車軌跡，近月並無出入新竹市該養生館的紀錄。潘女調職後目前請假中。

據了解，潘姓女刑警是南部人，父親是退休警察。潘女昨接獲通知，立即配合驗尿自清，結果呈現陰性。而雙親接獲通知也立即北上趕來，為女兒抱不平，對於報導女兒賣身、涉毒，氣憤不已，周邊親友不排除對不實報導提告。

不過就在縣警局調查之際，卻傳出內部鬥爭之說。內部人員透露，此案10日發生後，就有檢舉到上級和縣警局督察系統，卻遲至520新總統上任當夜，對警察風紀案十分重視的警政署署長張榮興陞任之際，這起重大警紀經由網路媒體迅速爆開，迄今諸多疑點尚待查證，不過網路卻不斷轉傳養生館小姐的海報廣告，稱長相甜美、身材火辣等，稱懷疑與潘女是同一人，引發聯想。

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